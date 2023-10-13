Дифференциальная диагностика эссенциального тремора и болезни Паркинсона
Характеристика
Болезнь Паркинсона
Эссенциальный тремор
Характер тремора
Тремор покоя
Постуральный или интенционный тремор
Возраст
Пожилой возраст (> 60 лет)
Все возрастные группы
Возникновение дрожи
Односторонний характер поражения
Двустороннее
Мышечный тонус
Повышен по типу «зубчатого колеса»/ригидность
Норма
Мимика
Снижение
Норма
Походка
Уменьшение амплитуды размаха рук при ходьбе
Не изменена либо имеет место легкая неустойчивость при ходьбе
Латентный период тремора
Больше (8-9 секунд)
Короче (1-2 секунды)