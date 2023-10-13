skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Дифференциальная диагностика эссенциального тремора и болезни Паркинсона

Характеристика

Болезнь Паркинсона

Эссенциальный тремор

Характер тремора

Тремор покоя

Постуральный или интенционный тремор

Возраст

Пожилой возраст (> 60 лет)

Все возрастные группы

Возникновение дрожи

Односторонний характер поражения

Двустороннее

Мышечный тонус

Повышен по типу «зубчатого колеса»/ригидность

Норма

Мимика

Снижение

Норма

Походка

Уменьшение амплитуды размаха рук при ходьбе

Не изменена либо имеет место легкая неустойчивость при ходьбе

Латентный период тремора

Больше (8-9 секунд)

Короче (1-2 секунды)

По этим темам