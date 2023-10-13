Дифференциальная диагностика сенсорной и невральной тугоухости
Метод
Сенсорная тугоухость
Невральная тугоухость
Восприятие речи
Умеренное снижение
Выраженное снижение
Нарушение восприятия высокочастотных звуков
Обычно восстанавливается до определенного уровня, зависит от количества погибших чувствительных клеток
Ухудшение
Скачок громкости, при котором чрезмерно обострено восприятие звука, особенно на более громких уровнях звука.
Имеется
Отсутствует
Угасание акустического рефлекса, при котором акустическая рефлекторная реакция постепенно ослабевает во время измерения
Отстутствует или слабо выражен
Имеется
Регистрация импульсов в стволе головного мозга
Правильной формы, с нормальной латентностью при тугоухости от легкой до средней степени тяжести; уменьшаются при более выраженной тугоухости
Отстутствует
отоакустическая эмиссия
Отсутствует
Имеется