Дифференциальная диагностика полипов, узелков и гранулем голосовых складок
Тип
Причины
Свойства
Лечение
Полипы
Острая травма голосовых связок (чаще всего), ГЭРБ, дисфункция щитовидной железы, хронические аллергические реакции гортани, хронический контакт с раздражающими аэротоксинами (промышленный дым, сигаретный дым)
Травматические поражения являются, как правило, односторонними.
Двухсторонние полипы часто возникают по другим причинам
Возникают в средней части голосовых складок
Больше, чем узелки
Часто поверхностный кровеносный сосуд
Хирургическое удаление травматических полипов
Первоначальное медикаментозное лечение других полиповидных поражений
Восстановительная логопедическая терапия, направленная на изменение вредных голосовых привычек
Узелки
Хроническая голосовая травма (например, крики, громкое пение, общение на слишком низких частотах)
Двустороннее
Появляются на границе передней и средней трети голосовых складок.
Коррекция поведения (снижение скелетно-мышечного напряжения при акте говорения), фонотерапия, антирефлюксное лечение
Гранулемы
Кашель, рефлюксная болезнь, эндотрахеальная интубация
Чаще всего односторонняя, но может быть и двусторонней
Образуется на голосвых отростках (задняя часть складок)
Больше, чем узелки
Фонотерапия, антирефлюксная терапия
Гранулем, которые не уменьшаются следует удалять хирургически