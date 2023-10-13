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Дифференциальная диагностика острой и хронической почечной недостаточности

Признаки

Примечание

Снижение функции почек (расчетная скорость клубочковой фильтрации [СКФ] < 60 мл/мин/1,73 м2) в течение более 3 месяцев

Наиболее очевидные доказательства ХБП

Малый размер почек по УЗИ

Обычно ХБП

Нормальный или увеличенный размер почек по УЗИ

Могут быть ОПП и некоторые формы ХБП (диабетическая нефропатия, острый гипертензивный нефросклероз, поликистозная болезнь почек, миелома, быстро прогрессирующий гломерулонефрит, инфильтративные заболевания [например, лимфома, лейкемия, амилоидоз], обструкция)

Олигурия, ежедневное повышение уровня креатинина и АМК

Возможно ОПП или ОПП, переходящее в ХБП

Анемии нет

Возможно ОПП или ХБП вследствие поликистоза почек

Тяжелая анемия, гиперфосфатемия и гипокальцемия

Возможно ХБП, но может быть и ОПП

Субпериостальные эрозии на рентгенограммах

Возможно ХБП

Хронические симптомы и клинические проявления (например, усталость, тошнота, зуд, никтурия, артериальная гипертензия)

Обычно ХБП

ОПП = острое повреждение почек; ХБП = хроническая болезнь почек; АМК = концентрация азота мочевины в крови.

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