Дифференциальная диагностика острой и хронической почечной недостаточности
Признаки
Примечание
Снижение функции почек (расчетная скорость клубочковой фильтрации [СКФ] < 60 мл/мин/1,73 м2) в течение более 3 месяцев
Наиболее очевидные доказательства ХБП
Малый размер почек по УЗИ
Обычно ХБП
Нормальный или увеличенный размер почек по УЗИ
Могут быть ОПП и некоторые формы ХБП (диабетическая нефропатия, острый гипертензивный нефросклероз, поликистозная болезнь почек, миелома, быстро прогрессирующий гломерулонефрит, инфильтративные заболевания [например, лимфома, лейкемия, амилоидоз], обструкция)
Олигурия, ежедневное повышение уровня креатинина и АМК
Возможно ОПП или ОПП, переходящее в ХБП
Анемии нет
Возможно ОПП или ХБП вследствие поликистоза почек
Тяжелая анемия, гиперфосфатемия и гипокальцемия
Возможно ХБП, но может быть и ОПП
Субпериостальные эрозии на рентгенограммах
Возможно ХБП
Хронические симптомы и клинические проявления (например, усталость, тошнота, зуд, никтурия, артериальная гипертензия)
Обычно ХБП
ОПП = острое повреждение почек; ХБП = хроническая болезнь почек; АМК = концентрация азота мочевины в крови.