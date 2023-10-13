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Дифференциальная диагностика микроцитарной анемии, вызванной снижением выработки эритроцитов

Критерии диагностики

Дефицит железа

Железо-транспортная недостаточность

Потребление железа сидеробластами

Хроническое заболевание/воспаление

Мазок периферической крови

Микроцитарная (M)

М

М

М, может быть нормоцитарный

Часто нормоцитарный

Полихроматофильные клетки

Отсутствует

Отсутствует

Имеется

Отсутствует

Испещренные эритроциты

Отсутствует

Отсутствует

Имеется

Отсутствует

Эритроциты

Показатель гетерогенности эритроцитов по объему (ПГЭ)

Нормальный или незначительно повышенный

Сывороточное железо

Сывороточное железо

Нормальное или сниженное (↓)

Железосвязывающая способность

Норма

Нормальное или сниженное (↓)

% насыщения трансферрина

< 10 (< 15% при легкой анемии)

0

> 50

Normal or decreased (0–50) В норме или сниженный уровень (0-50)

Сывороточный ферритин

В норме, 30–300 нг/мл (67,4–674,1 пмоль/л)

< 30 нг/мл (< 67,4 пмоль/л) (< 100 нг/мл [< 224,7 пмоль/л] при наличии сопутствующей анемии из-за воспаления)

Обычно нормальный

> 400 нг/мл (> 898,8 пмоль/л)

> 100 нг/мл (> 224,7 пмоль/л)

Костный мозг

RBC:granulocyte ratio (normal, 1:3–1:5)

1:1–1:2

1:1–1:2

1:1–5:1

1:1–1:2

Железо костного мозга

Отсутствует

Имеется

Имеется

Кольцевидные сидеробласты

Отсутствует

Отсутствует

Имеется

Отсутствует

ККТ (красные кровяные тельца) = эритроциты; = повышение; = уменьшение.

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