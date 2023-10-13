Дифференциальная диагностика микроцитарной анемии, вызванной снижением выработки эритроцитов
Критерии диагностики
Дефицит железа
Железо-транспортная недостаточность
Потребление железа сидеробластами
Хроническое заболевание/воспаление
Мазок периферической крови
Микроцитарная (M)
М
М
М, может быть нормоцитарный
Часто нормоцитарный
Полихроматофильные клетки
Отсутствует
Отсутствует
Имеется
Отсутствует
Испещренные эритроциты
Отсутствует
Отсутствует
Имеется
Отсутствует
Эритроциты
Показатель гетерогенности эритроцитов по объему (ПГЭ)
↑
↑
↑
Нормальный или незначительно повышенный
Сывороточное железо
Сывороточное железо
↓
↓
↑
Нормальное или сниженное (↓)
Железосвязывающая способность
↑
↓
Норма
Нормальное или сниженное (↓)
% насыщения трансферрина
< 10 (< 15% при легкой анемии)
0
> 50
Normal or decreased (0–50) В норме или сниженный уровень (0-50)
Сывороточный ферритин
В норме, 30–300 нг/мл (67,4–674,1 пмоль/л)
< 30 нг/мл (< 67,4 пмоль/л) (< 100 нг/мл [< 224,7 пмоль/л] при наличии сопутствующей анемии из-за воспаления)
Обычно нормальный
> 400 нг/мл (> 898,8 пмоль/л)
> 100 нг/мл (> 224,7 пмоль/л)
Костный мозг
RBC:granulocyte ratio (normal, 1:3–1:5)
1:1–1:2
1:1–1:2
1:1–5:1
1:1–1:2
Железо костного мозга
Отсутствует
Имеется
↑
Имеется
Кольцевидные сидеробласты
Отсутствует
Отсутствует
Имеется
Отсутствует
ККТ (красные кровяные тельца) = эритроциты; ↑= повышение; ↓= уменьшение.