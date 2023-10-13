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Дифференциальная диагностика дисфагии по признакам и симптомам

Дифференциальная диагностика дисфагии по признакам и симптомам

Симптом или признак

Возможная причина

Тремор, атаксия, нарушения равновесия

Болезнь Паркинсона

Повышенная утомляемость отдельных групп мышц, в особенности лицевых

Миастения гравис

Мышечные подергивания, уменьшение мышечной массы, слабость

Заболевания с поражением мотонейронов, миопатия

Быстрое прогрессирование, постоянная дисфагия, без признаков неврологической патологии

Обструкция пищевода, вероятно, злокачественная опухоль (первичный рак пищевода или метастатическое заболевание)

Затруднённое прохождение пищи

Эозинофильный эзофагит

Симптомы желудочно-пищеводного рефлюкса

Пептическая стриктура

Перемежающаяся дисфагия

Нижний пищеводный жом или спазм дистального отдела пищевода

Медленное прогрессирование дисфагии по отношению к плотной пище, а затем к жидкостям (в течение месяцев и лет), иногда в сочетании с проявлениями регургитации в ночное время

Ахалазия

Объемное образование в области шеи, увеличение щитовидной железы

Сдавление извне

Гиперпигментация, эритематозная сыпь, мышечная болезненность

Дерматомиозит

Феномен Рейно, артралгии, уплотнение кожи/контрактуры пальцев

Системная склеродермия

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