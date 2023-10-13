Дифференциальная диагностика дисфагии по признакам и симптомам
Симптом или признак
Возможная причина
Тремор, атаксия, нарушения равновесия
Повышенная утомляемость отдельных групп мышц, в особенности лицевых
Мышечные подергивания, уменьшение мышечной массы, слабость
Заболевания с поражением мотонейронов, миопатия
Быстрое прогрессирование, постоянная дисфагия, без признаков неврологической патологии
Обструкция пищевода, вероятно, злокачественная опухоль (первичный рак пищевода или метастатическое заболевание)
Затруднённое прохождение пищи
Симптомы желудочно-пищеводного рефлюкса
Пептическая стриктура
Перемежающаяся дисфагия
Медленное прогрессирование дисфагии по отношению к плотной пище, а затем к жидкостям (в течение месяцев и лет), иногда в сочетании с проявлениями регургитации в ночное время
Объемное образование в области шеи, увеличение щитовидной железы
Сдавление извне
Гиперпигментация, эритематозная сыпь, мышечная болезненность
Феномен Рейно, артралгии, уплотнение кожи/контрактуры пальцев