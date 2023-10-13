Дифференциальная диагностика делирия и деменции*
Характеристика
Делирий
Деменция
Начало
Внезапное, с возможностью определения времени появления симптомов
Медленное или постепенное, с неопределенным временем появления симптомов
Продолжительность лечения
Дни или недели, но может быть и более продолжительным
Необратимое прогрессирование
Причина
Обычно всегда удается выявить причинную связь (в том числе, с инфекциями, дегидратацией, приемом или отменой лекарственных препаратов)
Обычно хроническое заболевание головного мозга (например, болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви, сосудистая деменция)
Течение
Обычно обратимое
Неуклонно прогрессирующее
Выраженность симптоматики в ночное время
Почти всегда более выраженная
Зачастую более выраженная
Функции внимания
Значительно нарушена
Не изменяется, пока деменция не становится тяжелой
Уровень сознания
Различно нарушен
Не изменяется, пока деменция не становится тяжелой
Ориентация во времени и пространстве
Может быть разной
Нарушена
Речь
Замедлена, часто несвязанная и несоответствующая ситуации
Иногда возникают затруднения в подборе слов
Память
Может быть разной
Потеряна, особенно на недавние события
Необходимость в оказании медицинской помощи
Немедленная
Требуется, но менее срочно
Эффект лечения
Обычно обращает симптомы вспять
Может замедлить развитие, но не может обратить или излечить само заболевание
*Различия, как правило, существенны и помогают установить диагноз, но не редки и исключения. К примеру, травматическое повреждение головного мозга возникает внезапно, но может привести к тяжелой, необратимой деменции; гипотиреоз может приводить к медленно прогрессирующей деменции, которая полностью обратима при лечении.