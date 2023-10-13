Дифференциальная диагностика воспалительных и невоспалительных заболеваний суставов
Характеристика
Воспалительные
Невоспалительный
Системные проявления
Выраженный, включая утомляемость
Не характерно
Начало
Постепенно развивающийся при ревматоидном артрите
Внезапный при подагре или инфекции
Постепенное
Утренняя скованность
> 1 часа
< 30 минут
Худшее время дня
Утро
В течение дня
Влияние движений на симптомы (боли в суставах и скованность)
Уменьшается при движениях
Ухудшается после периода покоя
Боль также может проявляться при движении
Ухудшается при движении
Уменьшается в покое