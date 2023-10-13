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Дифференциальная диагностика воспалительных и невоспалительных заболеваний суставов

Характеристика

Воспалительные

Невоспалительный

Системные проявления

Выраженный, включая утомляемость

Не характерно

Начало

Постепенно развивающийся при ревматоидном артрите

Внезапный при подагре или инфекции

Постепенное

Утренняя скованность

> 1 часа

< 30 минут

Худшее время дня

Утро

В течение дня

Влияние движений на симптомы (боли в суставах и скованность)

Уменьшается при движениях

Ухудшается после периода покоя

Боль также может проявляться при движении

Ухудшается при движении

Уменьшается в покое

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