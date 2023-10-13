skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Дифференциальная диагностика болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви

Характеристика

Болезнь Альцгеймера

Деменция с тельцами Леви

Патология

Нейритические бляшки, нейрофибриллярные клубочки и отложения бета-амилоида в коре головного мозга и подкорковом сером веществе

Тельца Леви в нейронах коры головного мозга

Эпидемиология

В два раза чаще страдают женщины

В два раза чаще страдают мужчины

Наследственность

В 5-15% случаев имеет наследственный характер

Семейные случаи крайне редки

Флуктуация симптоматики день ото дня

Небольшая

Выраженная

Краткосрочная память

Утрачивается на самых ранних стадиях заболевания

Страдает в меньшей степени

Больше страдает функция внимания, чем памяти

Симптомы паркинсонизма

Крайне редки, развиваются на поздних стадиях заболевания

Походка не изменена

Выражены и заметны уже на ранних стадиях заболевания

Ригидность аксиальных мышц и неустойчивая походка

Вегетативная дисфункция

Редко

Распространенные

Галлюцинации

Развиваются в 20% случаев, как правило, на умеренно развившихся стадиях заболевания

Развиваются в 80% случаев, как правило, на ранних стадиях заболевания

Чаще всего, зрительные

Нежелательные реакции при применении нейролептиков

Распространенные

Возможно усиление проявлений деменции

Распространенные

Острое ухудшение экстрапирамидной симптоматики, что может иметь выраженный и угрожающий жизни характер

По этим темам