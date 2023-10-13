Дифференциальная диагностика болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви
Характеристика
Болезнь Альцгеймера
Деменция с тельцами Леви
Патология
Нейритические бляшки, нейрофибриллярные клубочки и отложения бета-амилоида в коре головного мозга и подкорковом сером веществе
Тельца Леви в нейронах коры головного мозга
Эпидемиология
В два раза чаще страдают женщины
В два раза чаще страдают мужчины
Наследственность
В 5-15% случаев имеет наследственный характер
Семейные случаи крайне редки
Флуктуация симптоматики день ото дня
Небольшая
Выраженная
Краткосрочная память
Утрачивается на самых ранних стадиях заболевания
Страдает в меньшей степени
Больше страдает функция внимания, чем памяти
Симптомы паркинсонизма
Крайне редки, развиваются на поздних стадиях заболевания
Походка не изменена
Выражены и заметны уже на ранних стадиях заболевания
Ригидность аксиальных мышц и неустойчивая походка
Вегетативная дисфункция
Редко
Распространенные
Галлюцинации
Развиваются в 20% случаев, как правило, на умеренно развившихся стадиях заболевания
Развиваются в 80% случаев, как правило, на ранних стадиях заболевания
Чаще всего, зрительные
Нежелательные реакции при применении нейролептиков
Распространенные
Возможно усиление проявлений деменции
Распространенные
Острое ухудшение экстрапирамидной симптоматики, что может иметь выраженный и угрожающий жизни характер