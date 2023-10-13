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Диагностические тесты для выявления наиболее распространённых патогенов

Диагностические тесты для выявления наиболее распространённых патогенов

Микроорганизм

Микроскопия

Культуральное исследование

Метод амплификации нуклеиновых кислот (NAAT)

Определение антигена

Выявление антител

Бактерии

Bacillus anthracis

Виды Bartonella

Bordetella pertussis

Borrelia

Виды Brucella

Clostridium botulinum

Clostridioides difficile

Clostridium tetani

Corynebacterium diphtheriae

Виды Erysipelothrix

Francisella tularensis

Haemophilus ducreyi

Helicobacter pylori

Kingella spp

виды рода Klebsiella

Виды Legionella

Виды Listeria

Виды рода Mycoplasma

бактерии Нейссерия (Neisseria)

Nocardia

Rhodococcus equus

Виды Streptococcus

Treponema pallidum

Х

Tropheryma whipplei

Виды рода Vibrio

Yersinia pestis

Микобактерии

Нетуберкулезный

Туберкулез и язвы

Внутриклеточные организмы

Виды анаплазмы

Виды Chlamydia

Вид Coxiella

Leishmania spp

Виды Leptospira

Borrelia

Грибы

Виды Aspergillus

Виды Blastomyces (бластомицет)

Виды Candida

Виды Coccidioides

Cryptococcus neoformans

дерматофиты

Histoplasma capsulatum

Malassezia spp

Виды Mucorales

Pneumocystis jirovecii

Sporothrix spp

Вирусы

Аденовирус

BK-вирус

COVID-19 (SARS-CoV2)

Цитомегаловирус (ЦМВ)

Энтеровирусы

Вирус Эпштейна-Барра (ВЭБ)

Гепатит А, В, С, D и Е

Вирус простого герпеса

Вирус герпеса 6

ВИЧ

Вирус папилломы человека (ВПЧ)

Грипп

вирус JC

Вирус Лакросса

Вирус лимфацитарного хориоменингита

Корь

Эпидемический паротит (свинка)

Нововирус

парагрипп

Парвовирус В19

Вирус Повассан

Бешенство

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ)

Краснуха

Вирус энцефалита Сент-Луи

Вирус клещевого энцефалита

Вирус ветряной оспы

Вирус Западного Нила

вирус Зика

Простейшие и паразиты

Babesia

Cryptosporidium

Cyclospora

Entamoeba

Enterobius vermicularis

Giardia

Кишечные нематоды

виды рода Plasmodium

Чесотка

Taenia solium

Виды Toxocara

Trichinella spiralis

Виды Trypanosoma

Adapted from Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th Edition. Elsevier, 2020.

Adapted from Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th Edition. Elsevier, 2020.

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