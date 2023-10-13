Диагностические тесты для выявления наиболее распространённых патогенов
Микроорганизм
Микроскопия
Культуральное исследование
Метод амплификации нуклеиновых кислот (NAAT)
Определение антигена
Выявление антител
Бактерии
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Виды Brucella
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Виды Erysipelothrix
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виды рода Klebsiella
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Rhodococcus equus
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Х
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Виды рода Vibrio
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Микобактерии
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Туберкулез и язвы
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Внутриклеточные организмы
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Грибы
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Виды Blastomyces (бластомицет)
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Вирусы
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BK-вирус
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Гепатит А, В, С, D и Е
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вирус JC
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Вирус Лакросса
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Эпидемический паротит (свинка)
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Вирус энцефалита Сент-Луи
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Вирус клещевого энцефалита
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Простейшие и паразиты
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Кишечные нематоды
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Adapted from Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th Edition. Elsevier, 2020.