Диагностические параметры анализа мочи при преренальном поражении почек и остром тубулярном поражении
Показатель
Преренальные
Тубулярное поражение
М/П осмотическое давление
>1,5
1–1,5
Натрий мочи (ммоль/л)
< 10
> 40
Фракционная экскреция натрия (FENa)*
< 1%
> 1%
Соотношение АМК/креатинин
> 20
< 10
*М/П Na ÷ М/П креатинина.
АМК = концентрация азота мочевины в крови; М/П = соотношение концентраций в моче и плазме.
Adapted from Miller TR, Anderson RJ, Linas SL, et al: Urinary diagnostic indices in acute renal failure. Ann Intern Med 89(1):47-50, 1978; used with permission of the American College of Physicians and the author.