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Диагностические параметры анализа мочи при преренальном поражении почек и остром тубулярном поражении

Показатель

Преренальные

Тубулярное поражение

М/П осмотическое давление

>1,5

1–1,5

Натрий мочи (ммоль/л)

< 10

> 40

Фракционная экскреция натрия (FENa)*

< 1%

> 1%

Соотношение АМК/креатинин

> 20

< 10

*М/П Na ÷ М/П креатинина.

АМК = концентрация азота мочевины в крови; М/П = соотношение концентраций в моче и плазме.

Adapted from Miller TR, Anderson RJ, Linas SL, et al: Urinary diagnostic indices in acute renal failure. Ann Intern Med 89(1):47-50, 1978; used with permission of the American College of Physicians and the author.

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