Диагностические критерии сахарного диабета и предиабета*
Метод
Норма
Предиабет (нарушение регуляции глюкозы)
Сахарный диабет
ГПН (мг/дл [ммоль/л])
< 100 (< 5,6)
100–125 (5,6–6,9)
≥ 126 (≥ 7,0)
ПГТТ (мг/дл [ммоль/л])†
< 140 (< 7,8)
140–199 (7,8–11,0)
≥ 200 (≥ 11,1)
НbA1С (%)
< 5,6 (менее или равно 5,6)
5,7–6,4
≥ 6,5
Случайный уровень глюкозы в крови (мг/дл [ммоль/л])
< 200 (< 11.1)
—
> 200 (> 11,1) у пациента с симптомами
* See also American Diabetes Association Professional Practice Committee. 2. Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes-2025. Diabetes Care. 2025;48(Supplement_1):S27-S49. doi:10.2337/dc25-S002
Пероральный тест толерантности к глюкозе не является необходимым, и не должен проводиться, если диабет можно диагностировать по другим критериям. При необходимости тест проводится с использованием 1,75 г/кг (максимально 75 г) глюкозы, растворенной в воде; положительным результатом считается уровень глюкозы в плазме через 2 часа ≥ 200 мг/дл (11,1 ммоль/л).
ГПН = глюкоз крови натощак; НЬA1C = гликозилированный гемоглобин; ПГТТ = пероральный тест на толерантность к глюкозе, уровень глюкозы через 2 ч.