Пероральный тест толерантности к глюкозе не является необходимым, и не должен проводиться, если диабет можно диагностировать по другим критериям. При необходимости тест проводится с использованием 1,75 г/кг (максимально 75 г) глюкозы, растворенной в воде; положительным результатом считается уровень глюкозы в плазме через 2 часа ≥ 200 мг/дл (11,1 ммоль/л).