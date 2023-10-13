skip to main content
MSD Manual LogoСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Диагностические критерии сахарного диабета и предиабета*

Диагностические критерии сахарного диабета и предиабета*

Метод

Норма

Предиабет (нарушение регуляции глюкозы)

Сахарный диабет

ГПН (мг/дл [ммоль/л])

< 100 (< 5,6)

100–125 (5,6–6,9)

126 (7,0)

ПГТТ (мг/дл [ммоль/л])†

< 140 (< 7,8)

140–199 (7,8–11,0)

200 ( 11,1)

НbA1С (%)

< 5,6 (менее или равно 5,6)

5,7–6,4

≥ 6,5

Случайный уровень глюкозы в крови (мг/дл [ммоль/л])

< 200 (< 11.1)

> 200 (> 11,1) у пациента с симптомами

* See also American Diabetes Association Professional Practice Committee. 2. Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes-2025. Diabetes Care. 2025;48(Supplement_1):S27-S49. doi:10.2337/dc25-S002

Пероральный тест толерантности к глюкозе не является необходимым, и не должен проводиться, если диабет можно диагностировать по другим критериям. При необходимости тест проводится с использованием 1,75 г/кг (максимально 75 г) глюкозы, растворенной в воде; положительным результатом считается уровень глюкозы в плазме через 2 часа ≥ 200 мг/дл (11,1 ммоль/л).

ГПН = глюкоз крови натощак; НЬA1C = гликозилированный гемоглобин; ПГТТ = пероральный тест на толерантность к глюкозе, уровень глюкозы через 2 ч.

* See also American Diabetes Association Professional Practice Committee. 2. Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes-2025. Diabetes Care. 2025;48(Supplement_1):S27-S49. doi:10.2337/dc25-S002

Пероральный тест толерантности к глюкозе не является необходимым, и не должен проводиться, если диабет можно диагностировать по другим критериям. При необходимости тест проводится с использованием 1,75 г/кг (максимально 75 г) глюкозы, растворенной в воде; положительным результатом считается уровень глюкозы в плазме через 2 часа ≥ 200 мг/дл (11,1 ммоль/л).

ГПН = глюкоз крови натощак; НЬA1C = гликозилированный гемоглобин; ПГТТ = пероральный тест на толерантность к глюкозе, уровень глюкозы через 2 ч.

По этим темам