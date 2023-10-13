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Диагностические критерии сахарного диабета и нарушения регуляции обмена глюкозы

Метод

Норма

Нарушение регуляции обмена глюкозы

Сахарный диабет

Уровень глюкозы натощак (мг/дл [ммоль/л])

< 100 (< 5,6)

100–125 (5,6–6,9)

≥ 126 (≥ 7,0)

Случайный уровень глюкозы в плазме (мг/дл [ммоль/л])

Не используется

Не используется

≥ 200 (≥ 11,1)

Пероральный тест толерантности к глюкозе (мг/дл [ммоль/л]) *

< 140 (< 7,7)

140–199 (7,7–11,0)

≥ 200 (≥ 11,1)

Уровень гликозилированного гемоглобина (HbA1C) (% [ммоль/моль])

< 5,7 (< 39)

5,7–6,4 (39–46)

≥ 6,5 (≥ 48)

* Определение уровня глюкозы через 2 часа после приема глюкозы

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