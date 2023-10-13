Диагностические критерии сахарного диабета и нарушения регуляции обмена глюкозы
Метод
Норма
Нарушение регуляции обмена глюкозы
Сахарный диабет
Уровень глюкозы натощак (мг/дл [ммоль/л])
< 100 (< 5,6)
100–125 (5,6–6,9)
≥ 126 (≥ 7,0)
Случайный уровень глюкозы в плазме (мг/дл [ммоль/л])
Не используется
Не используется
≥ 200 (≥ 11,1)
Пероральный тест толерантности к глюкозе (мг/дл [ммоль/л]) *
< 140 (< 7,7)
140–199 (7,7–11,0)
≥ 200 (≥ 11,1)
Уровень гликозилированного гемоглобина (HbA1C) (% [ммоль/моль])
< 5,7 (< 39)
5,7–6,4 (39–46)
≥ 6,5 (≥ 48)
* Определение уровня глюкозы через 2 часа после приема глюкозы