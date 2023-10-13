Диагностические "ключи" у пожилых пациентов
Орган или система
Симптом
Возможные причины
Кожа
Зуд
Аллергическая реакция, рак, гипертиреоз, желтуха, вши, чесотка, уремия
Голова
Головная боль
Беспокойство, шейный остеохондроз, депрессия, височный артериит, субдуральная гематома, опухоли
Глаза
Покраснение глаз от света ночью
Катаракта, глаукома
Потеря центрального видения
Дегенерация желтого пятна
"Старческое зрение" (пресбиопия)
Снижение способности хрусталика к аккомодации
Потеря периферического зрения
Глаукома, отслойка сетчатки, инсульт
Боль
Височный артериит, глаукома
Уши
Потеря слуха
Вестибулярная шваннома (невринома слухового) нерва, серные пробки, инородное тело наружного слухового прохода, лекарственная ототоксичность (аминогликозиды, аспирин, фуросемид), болезнь Педжета, старческая тугоухость, шумовая травма, опухоль мостомозжечкового угла, вирусная инфекция
Потеря высокочастотного диапазона слуха, часто затрудненное понимание речи
Старческая тугоухость, вызванная возрастными изменениями улитки
Рот
Жжение во рту
Злокачественная анемия, стоматит, гальванизм, артрит височно-нижнечелюстного сустава
Боль от протезов
Плохо подогнанные протезы, рак полости рта
Сухость во рту (ксеростомия)
Системные ревматические заболевания (например, ревматоидный артрит, синдром Шегрена, системная красная волчанка), обезвоживание, лекарства (например, антидепрессанты, включая трициклические антидепрессанты, антигистаминные препараты, антигипертензивные средства, диуретики), психоактивные препараты или запрещенные наркотики, повреждение слюнных желез вследствие инфекции или лучевая терапия опухолей головы и шеи
Ограничение движения языка
Рак ротовой полости, инсульт
Потеря вкуса
Надпочечниковая недостаточность, лекарственные препараты (антигистаминные антидепрессанты), инфекция рта или носа, опухоли носоглотки, лучевая терапия, табакокурение, ксеростомия
Глотка
Дисфагия
Беспокойство, рак, сужение пищевода, инородноное тело, кольцо Шацкого, инсульт, дивертикул Ценкера
Изменения голоса
Гипотиреоз, дисфункция гортанного нерва, опухоль голосовых связок
Шея
Боль
Остеохондроз шейного отдела позвоночника, расслоение сонной и позвоночной артерий, полимиалгический ревматизм
Грудная клетка
Одышка при нагрузке
Рак, ХОБЛ, функциональная при легочной нагрузке недостаточность, сердечная недостаточность, инфекция
Пароксизмальная ночная отдышка
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, сердечная недостаточность
Боль
Стенокардия, беспокойство, расслоение аорты, реберный хондрит, моторные расстройства пищевода, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, опоясывающий герпес, инфаркт миокарда, миокардит, перикардит, плевральный выпот, плеврит, пневмония, пневмоторакс
Желудочно-кишечный
Запор без сопровождающих симптомов
Колоректальный рак, обезвоживание, прием лекарственных препаратов или запрещенных препаратов (например, алюминийсодержащие антациды, препараты с антихолинергическим действием, препараты железа, опиоиды, трициклические антидепрессанты), гиперкальциемия (например, вследствие гиперпаратиреоза), гипокалиемия, гипотиреоз, неадекватные физические нагрузки, злоупотребление слабительными, диета с низким содержанием клетчатки
Сопровождающийся болью запор, рвота и прерывистая диарея
Каловый завал, непроходимость кишечника
Недержание кала
Церебральная дисфункция, каловый завал, мальабсорбция, ишемический колит, кишечные опухоли, рак прямой кишки, поражения спинного мозга
Боль в нижней части живота
Дивертикулит, гастроэнтерит, ишемический колит, непроходимость (спастическая, остро развившаяся)
Постпрандиальная боль в животе (2-3 часа после еды, продолжающаяся 1-3 часа)
Хроническая интестинальная ишемия
Ректальное кровотечение
Ангиодисплазия толстой кишки, колоректальный рак, дивертикулез, геморрой, ишемический колит
Мочеполовой
Частое дробное мочеиспускание, задержка мочеиспускания, вялость струи мочи
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы, запор, прием лекарств или запрещенных препаратов (например, антигистаминные препараты, опиоиды), рак простаты, задержка мочи, инфекция мочевыводящих путей
Дизурия с лихорадкой или без
Простатит, инфекция мочевыводящих путей
Полиурия
Несахарный диабет (уменьшение уровня антидиуретического гормона) сахарный диабет, диуретики
Недержание
Цистит, функциональные расстройства, гидроцефалия нормального давления, дисфункция спинного мозга, инсульт, задержка мочеиспускания или переполнение мочевого пузыря, инфекции мочевых путей
Скелетно-мышечные проявления
Боль в спине
Аневризма брюшной аорты, компрессионные переломы, инфекция, метастатический рак, множественная миелома, остеоартрит, болезнь Педжета, пиелонефрит, спинальный стеноз
Боль в проксимальных мышцах
Миопатия, ревматическая полимиалгия, прием статинов
Конечности
Боль в ногах
Перемежающаяся хромота, ночные судороги, остеоартрит, радикулопатия (межпозвонковая грыжа), синдром беспокойных ног
Отечные лодыжки
Если опухоль двусторонняя – сердечная недостаточность, гипоальбуминемия или почечная недостаточность; если односторонняя или двусторонняя – венозная недостаточность
Неврологические симптомы
Изменение психического состояния, сопровождающееся жаром
Бред, энцефалит, менингит, сепсис
Изменение психического состояния без жара
Острое заболевание, когнитивная дисфункция, фекальные завалы, делирий, депрессия, прием лекарств или запрещенных наркотиков, психические расстройства, задержка мочи.
Невозможность выполнения задач, требующих координации мелкой моторики (например, застегивание пуговиц)
Артрит, спондилопатическая цервикальная миелопатия, динамический тремор, паркинсонизм
Чрезмерное потоотделение во время еды
автономную нейропатию,
Падение без потери сознания
Брадикардия, синкопальный вертебральный синдром, невропатия, ортостатическая гипотензия, постуральная нестабильность, тахикардия, транзиторный ишемический приступ, нарушения зрения
Неуверенная походка с динамическим тремором
Болезнь Паркинсона
Онемение с покалыванием в пальцах
Кистевой туннельный синдром, периферическая нейропатия, спондилотическая цервикальная миелопатия
Нарушение сна
Тревога, нарушения циркадных ритмов, депрессия, прием лекарств или запрещенных наркотиков, боль, паркинсонизм, расстройство периодических движений конечностей, апноэ во сне, частое мочеиспускание.
Синкопальное состояние
Аортальный стеноз, сердечная аритмия, гипогликемия, ортостатическая гипотония (особенно лекарственная), судороги
Преходящее торможение речи, мышечной силы, ощущения или зрения
Преходящий ишемический приступ
Тремор
Злоупотребление алкоголя, заболевания центральной нервной системы (например, мозжечковые расстройства, постинсульт), эссенциальный тремор, гипертиреоз, паркинсонизм