Диагностические клинические признаки атопического дерматита*
Основные признаки:
Дерматит (экема) – острый, подострый или хронический, сопровождаемый:
Важные признаки
Начало заболевания в раннем возрасте
Наличие атопического заболевания в анамнезе пациента или его семьи
IgE реактивность
Сопутствующие признаки (помогают предположить диагноз)
Белый дермографизм
Себорейная экзема
ладонная исчерченность
Бледность лица
Периорбитальные изменения
Перифолликулярная акцентуация
Лихенизация
Поражения при почесухе
Симптом белого пятна
Некоторые местные изменения (например, периоральные изменения, околоушные изменения)
* Derived from: Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: Section 1. Diagnosis and assessment of atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol 70(2):338–351, 2014. doi: 10.1016/j.jaad.2013.10.010.
†На лице, шее и расгибательных поверхностях у младенцев и детей; на сгибательных поверхностях у любых возрастных групп; паховых и подмышечных областях.