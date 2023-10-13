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Диагностические клинические признаки атопического дерматита*

Основные признаки:

Зуд

Дерматит (экема) – острый, подострый или хронический, сопровождаемый:

  • Типичные возрастные признаки†

  • Хроническое течение или рецидивы в анамнезе

Важные признаки

Начало заболевания в раннем возрасте

Наличие атопического заболевания в анамнезе пациента или его семьи

IgE реактивность

Сухость слизистых оболочек

Сопутствующие признаки (помогают предположить диагноз)

Белый дермографизм

Фолликулярный кератоз

Себорейная экзема

ладонная исчерченность

Ихтиоз

Бледность лица

Периорбитальные изменения

Перифолликулярная акцентуация

Лихенизация

Поражения при почесухе

Симптом белого пятна

Некоторые местные изменения (например, периоральные изменения, околоушные изменения)

* Derived from: Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: Section 1. Diagnosis and assessment of atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol 70(2):338–351, 2014. doi: 10.1016/j.jaad.2013.10.010.

†На лице, шее и расгибательных поверхностях у младенцев и детей; на сгибательных поверхностях у любых возрастных групп; паховых и подмышечных областях.

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