Диагностическая оценка неонатального холестаза
Этиология
Метод
Нарушение функции печени
Альбумин, аммоний, ПВ/АЧТВ, АСТ, АЛТ, ГГТ, общий и прямой билирубин (см. Исследование холестаза)
Инфекции
Посев мочи, титры антител к TORCH-инфекциям, скрининг на ВИЧ и другие гепатиты (гепатиты А, В и С)
Эндокринопатия
Потовая проба, оценка скрининг-теста новорожденных
Неонатальный скрининг, восстановители (например, галактоза) в моче (смотрите диагностика галактоземии)
Определение сывороточных уровней альфа-1 антитрипсина, альфа-1 антитрипсинового фенотипа
Генетические ошибки в синтезе желчных кислот
Желчные кислоты в моче и сыворотке
Органические кислоты в моче, сывороточный аммиак, электролиты в сыворотке крови (см. тестирование наследственных нарушений обмена веществ)
Аллоиммунные заболевания печени
Оценка акушерского анамнеза матери на предмет гибели плода и/или рождения младенцев с холестазом ранее
Альфа-фетопротеин, ферритин, липидный профиль
АЛТ = аланинаминотрансфераза; АСТ = аспартатаминотрансфераза; ГГТ = гамма-глутамилтранспептидаза; протромбиновое время/активированное частичное тромбопластиновое время = ПВ/АЧТВ; TORCH = токсоплазмоз, другие патогены, краснуха, цитомегаловирус и вирус простого герпеса (от англ. Toxoplasmosis, Other pathogens, Rubella, Cytomegalovirus и Herpes simplex); ТТГ = тиреотропный гормон.