АЛТ = аланинаминотрансфераза; АСТ = аспартатаминотрансфераза; ГГТ = гамма-глутамилтранспептидаза; протромбиновое время/активированное частичное тромбопластиновое время = ПВ/АЧТВ; TORCH = токсоплазмоз, другие патогены, краснуха, цитомегаловирус и вирус простого герпеса (от англ. Toxoplasmosis, Other pathogens, Rubella, Cytomegalovirus и Herpes simplex); ТТГ = тиреотропный гормон.