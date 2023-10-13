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Диагностическая оценка неонатального холестаза

Этиология

Метод

Нарушение функции печени

Альбумин, аммоний, ПВ/АЧТВ, АСТ, АЛТ, ГГТ, общий и прямой билирубин (см. Исследование холестаза)

Инфекции

Посев мочи, титры антител к TORCH-инфекциям, скрининг на ВИЧ и другие гепатиты (гепатиты А, В и С)

Эндокринопатия

ТТГ, тироксин

Муковисцидоз

Потовая проба, оценка скрининг-теста новорожденных

Галактоземия

Неонатальный скрининг, восстановители (например, галактоза) в моче (смотрите диагностика галактоземии)

Дефицит альфа-1-антитрипсина

Определение сывороточных уровней альфа-1 антитрипсина, альфа-1 антитрипсинового фенотипа

Генетические ошибки в синтезе желчных кислот

Желчные кислоты в моче и сыворотке

Генетические тесты

Врожденные нарушения метаболизма

Органические кислоты в моче, сывороточный аммиак, электролиты в сыворотке крови (см. тестирование наследственных нарушений обмена веществ)

Аллоиммунные заболевания печени

Оценка акушерского анамнеза матери на предмет гибели плода и/или рождения младенцев с холестазом ранее

Альфа-фетопротеин, ферритин, липидный профиль

АЛТ = аланинаминотрансфераза; АСТ = аспартатаминотрансфераза; ГГТ = гамма-глутамилтранспептидаза; протромбиновое время/активированное частичное тромбопластиновое время = ПВ/АЧТВ; TORCH = токсоплазмоз, другие патогены, краснуха, цитомегаловирус и вирус простого герпеса (от англ. Toxoplasmosis, Other pathogens, Rubella, Cytomegalovirus и Herpes simplex); ТТГ = тиреотропный гормон.

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