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Диагностика нейрофиброматоза

Тип

Критерии

Нейрофиброматоз 1 типа (NF-1)

Если у пациента есть родитель с диагнозом NF1 и он соответствует хотя бы 1 из приведенных ниже критериев, то устанавливается диагноз NF1.

Если у пациента нет родителей с диагнозом NF1, то должны присутствовать 2 из следующих признаков:

  • 6 пятен цвета кофе с молоком > 5 мм наибольшего диаметра у препубертатных пациентов и > 15 мм наибольшего диаметра у постпубертатных пациентов

  • веснушки в подмышечной или паховой области

  • 2 нейрофибром любого типа или одна сетчатая нейрофиброма

  • Глиома зрительного пути

  • 2 узелка Лиша (гамартомы радужки), выявленные при осмотре в щелевой лампе, или 2 хориоидальные аномалии

  • Характерное костное поражение (например, дисплазия клиновидной кости, переднебоковое искривление большеберцовой кости [саблевидная голень], псевдоартроз длинных костей)

  • Гетерозиготный патогенный вариант NF1 с долей аллелей варианта 50% в очевидно нормальных тканях (например, лейкоцитах)

NF2-шванноматоз (NF2)

Одно из следующего:

  • Двусторонние вестибулярные шванномы

  • Идентичный патогенный вариант NF2 как минимум в 2 анатомически различных опухолях, связанных с NF2 (шваннома, менингиома и/или эпендимома)

ИЛИ

Основные критерии (2 из нижеперечисленных):

  • Односторонняя вестибулярная шваннома

  • Родственник первой степени родства (кроме брата или сестры) с NF2

  • 2 менингиомы

  • Патогенный вариант NF2 в непораженной ткани (например, в крови)

ИЛИ

Один главный критерий и 2 из следующих второстепенных критериев:

  • Может учитываться дважды*: эпендимома, менингиома†, невестибулярная шваннома

  • Может быть учтена только один раз‡: юношеская субкапсулярная или кортикальная катаракта, гамартома сетчатки, эпиретинальная мембрана у лица в возрасте < 40 лет, одиночная менингиома

  • Характер генетических изменений в непораженной ткани и в опухолевой ткани при NF2

Не-NF2 шванноматоз (шванноматоз)

SMARCB1- и LZTR1-ассоциированный шванноматоз (1 из нижеследующих):

  • ≥ 1 патогистологически подтвержденная шваннома или гибридная опухоль нервных оболочек и наличие патологических вариантов SMARCB1 или LZTR1 в непораженной ткани (например, в крови)

  • Общий патологический вариант SMARCB1 или LZTR1 в двух шванномах или гибридных опухолях нервных оболочек

22q-ассоциированный шванноматоз (все из перечисленного ниже):

  • Пациент не соответствует критериям NF2-, SMARCB1- или LZTR1-ассоциированного шванноматоза и не имеет герминального патологического варианта DGCR8

  • Потеря гетерозиготности по одним и тем же маркерам хромосомы 22q в двух анатомически различных шванномах или гибридных опухолях нервных оболочек

  • Разные патогенные варианты NF2 в каждой опухоли, которые не могут быть обнаружены в непораженной ткани

Шванноматоз, не уточненный иначе (оба признака, генетическое тестирование не проводилось):

  • ≥ 2 подтвержденные визуализацией неинтрадермальные шванномы

  • ≥ 1 патогистологически подтвержденная шваннома или гибридная опухоль оболочки

* Эти критерии могут учитываться дважды (т.е. 2 выраженные шванномы принимаются за 2 второстепенных критерия).

† Наличие множественных менингиом считается главным критерием.

‡ Эти критерии могут учитываться только один раз (т.е. двусторонняя кортикальная катаракта принимается за 1 второстепенный критерий).

Data from Legius E, Messiaen L, Wolkenstein P, et al: Revised diagnostic criteria for neurofibromatosis type 1 and Legius syndrome: An international consensus recommendation. Genet Med 23(8):1506-1513, 2021. doi: 10.1038/s41436-021-01170-5, and from Children’s Tumor Foundation (CTF): Diagnostic criteria for schwannomatosis: 2022 Update for neurofibromatosis type 2 (NF2) and schwannomatosis. По состоянию на 8 августа 2023 года.

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