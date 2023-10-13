Диагностика нейрофиброматоза
Тип
Критерии
Нейрофиброматоз 1 типа (NF-1)
Если у пациента есть родитель с диагнозом NF1 и он соответствует хотя бы 1 из приведенных ниже критериев, то устанавливается диагноз NF1.
Если у пациента нет родителей с диагнозом NF1, то должны присутствовать ≥ 2 из следующих признаков:
NF2-шванноматоз (NF2)
Одно из следующего:
ИЛИ
Основные критерии (2 из нижеперечисленных):
ИЛИ
Один главный критерий и 2 из следующих второстепенных критериев:
Не-NF2 шванноматоз (шванноматоз)
SMARCB1- и LZTR1-ассоциированный шванноматоз (1 из нижеследующих):
22q-ассоциированный шванноматоз (все из перечисленного ниже):
Шванноматоз, не уточненный иначе (оба признака, генетическое тестирование не проводилось):
* Эти критерии могут учитываться дважды (т.е. 2 выраженные шванномы принимаются за 2 второстепенных критерия).
† Наличие множественных менингиом считается главным критерием.
‡ Эти критерии могут учитываться только один раз (т.е. двусторонняя кортикальная катаракта принимается за 1 второстепенный критерий).
Data from Legius E, Messiaen L, Wolkenstein P, et al: Revised diagnostic criteria for neurofibromatosis type 1 and Legius syndrome: An international consensus recommendation. Genet Med 23(8):1506-1513, 2021. doi: 10.1038/s41436-021-01170-5, and from Children’s Tumor Foundation (CTF): Diagnostic criteria for schwannomatosis: 2022 Update for neurofibromatosis type 2 (NF2) and schwannomatosis. По состоянию на 8 августа 2023 года.