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Диагностика наследственных гемохроматозов

Заболевание

Генетический дефект

Уровень ферритина (нг/мл [мкг/л])

Насыщения трансферрина (%)

Клинические симптомы

Наследственный гемохроматоз типа 1

HFE

Повышены

Повышены

Начало в зрелом возрасте, поражение печени и артрит

Наследственный гемохроматоз типа 2

HJV или HAMP

Повышены

Повышены

Раннее начало (< 30 лет), сердечные и эндокринные нарушения

Наследственный гемохроматоз типа 3

TRF

Повышены

Повышеный

Очень редко, аналогично типу 1, но с более ранним началом

Наследственный гемохроматоз типа 4

SLC40A1

Повышеный

Низкий/нормальный

Начало в зрелом возрасте, повышенное содержание железа в селезенке

Data from Girelli D, Busti F, Brissot P, Cabantchik I, Muckenthaler MU, Porto G. Hemochromatosis classification: update and recommendations by the BIOIRON Society. Blood 2022;139(20):3018-3029. doi:10.1182/blood.2021011338

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