Диагностика наследственных гемохроматозов
Заболевание
Генетический дефект
Уровень ферритина (нг/мл [мкг/л])
Насыщения трансферрина (%)
Клинические симптомы
Наследственный гемохроматоз типа 1
HFE
Повышены
Повышены
Начало в зрелом возрасте, поражение печени и артрит
Наследственный гемохроматоз типа 2
HJV или HAMP
Повышены
Повышены
Раннее начало (< 30 лет), сердечные и эндокринные нарушения
Наследственный гемохроматоз типа 3
TRF
Повышены
Повышеный
Очень редко, аналогично типу 1, но с более ранним началом
Наследственный гемохроматоз типа 4
SLC40A1
Повышеный
Низкий/нормальный
Начало в зрелом возрасте, повышенное содержание железа в селезенке
Data from Girelli D, Busti F, Brissot P, Cabantchik I, Muckenthaler MU, Porto G. Hemochromatosis classification: update and recommendations by the BIOIRON Society. Blood 2022;139(20):3018-3029. doi:10.1182/blood.2021011338