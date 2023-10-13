АПФ = ангиотензинпревращающий фермент; БРАиН = блокатор рецепторов ангиотензина II в комбинации с ингибиторами неприлизина; АВ = атриовентрикулярный; БПГ = блокада пучка Гиса; CВ = сердечный выброс; КДД = конечно-диастолическое давление; ФВ = фракция выброса; ИКД = имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор; ЛЖ = левый желудочек; ПЖ = правый желудочек; S3 = 3-й тон сердца; S4 = 4-й тон сердца; НГКТ-2 = натрий-глюкозный белок котранспортер 2 типа; ± = с или без.