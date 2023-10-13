Диагностика и лечение кардиомиопатий
Параметры или методы
Патофизиология
Систолическая дисфункция
Диастолическая дисфункция ± обструкция выходного отдела
Диастолическая дисфункция
Клинические данные
ЛЖ- и ПЖ-недостаточность, внезапная смерть
Кардиомегалия
Функциональная регургитация АВ клапанов
S3 и/или S4
Одышка при физической нагрузке, стенокардия, синкопе, внезапная сердечная смерть
Систолический шум (±) шум митральной регургитации (S4)
расщепленный каротидный пульс с напряженным нарастанием и быстрым спадом
Одышка при физической нагрузке, утомляемость
ЛЖ±ПЖ недостаточность
Функциональная регургитация АВ клапанов
ЭКГ
Неспецифические изменения сегмента ST и зубца Т
зубец Q ± БНПГ
Гипертрофия ЛЖ или ишемия
Глубокий перегородочный зубец Q
Гипертрофия ЛЖ или низкий вольтаж QRS
Эхокардиография
Дилатированные гипокинетичные желудочки±тромбозы митрального клапана
Снижение ФВ и, часто функциональная АВ регургитация
Гипертрофия желудочка, высокая, нормальная или низкая ФВ ± передне-систолическое движение створки митрального клапана ± ассиметричная гипертрофия ± градиент ЛЖ
Увеличение толщины стенки ± облитерация полости
Диастолическая дисфункция ЛЖ
Рентгенография
Кардиомегалия
Венозный застой в легких
Нормальные размеры сердца или легкая кардиомегалия
Нормальные размеры сердца или легкая кардиомегалия
Гемодинамика
Нормальное или увеличенное КДД, снижение ФВ, диффузно дилатированные гипокинетичные желудочки±регургитация АВ клапанов
Снижение СВ
Высокое КДД ± подклапанный градиент оттока ± митральная регургитация
Нормальный или сниженный СВ
Увеличение КДД, глубокая и плоская кривая давления в ЛЖ
Нормальный или сниженный СВ
Прогноз
20% смертности в течение первого года и около 10% в год в последующем
Ежегодный риск внезапной смерти около 1%
70% смертности в течение 5-ти лет
Лечение
Диуретики, ингибиторы АПФ, блокаторы ангиотензин II-рецепторов, ИРАН (ингибиторы рецепторов ангиотензина-неприлизина), ингибиторы НГКТ-2 (натрий-глюкозного котранспортера типа 2), бета-блокаторы, спиронолактон или эплеренон, дигоксин, ИКД, ресинхронизирующая сердечная терапия, антикоагулянты
Бета-блокаторы, ± верапамил, дизопирамид, мавакамтен, септальная миотомия, катетерная спиртовая абляция или некоторые комбинации
Флеботомия при гемохроматозе
Резекция эндотелия
Гидроксимочевина при гиперэозинофилии
АПФ = ангиотензинпревращающий фермент; БРАиН = блокатор рецепторов ангиотензина II в комбинации с ингибиторами неприлизина; АВ = атриовентрикулярный; БПГ = блокада пучка Гиса; CВ = сердечный выброс; КДД = конечно-диастолическое давление; ФВ = фракция выброса; ИКД = имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор; ЛЖ = левый желудочек; ПЖ = правый желудочек; S3 = 3-й тон сердца; S4 = 4-й тон сердца; НГКТ-2 = натрий-глюкозный белок котранспортер 2 типа; ± = с или без.