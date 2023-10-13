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Диагностика и лечение кардиомиопатий

Параметры или методы

Патофизиология

Систолическая дисфункция

Диастолическая дисфункция ± обструкция выходного отдела

Диастолическая дисфункция

Клинические данные

ЛЖ- и ПЖ-недостаточность, внезапная смерть

Кардиомегалия

Функциональная регургитация АВ клапанов

S3 и/или S4

Одышка при физической нагрузке, стенокардия, синкопе, внезапная сердечная смерть

Систолический шум (±) шум митральной регургитации (S4)

расщепленный каротидный пульс с напряженным нарастанием и быстрым спадом

Одышка при физической нагрузке, утомляемость

ЛЖ±ПЖ недостаточность

Функциональная регургитация АВ клапанов

ЭКГ

Неспецифические изменения сегмента ST и зубца Т

зубец Q ± БНПГ

Гипертрофия ЛЖ или ишемия

Глубокий перегородочный зубец Q

Гипертрофия ЛЖ или низкий вольтаж QRS

Эхокардиография

Дилатированные гипокинетичные желудочки±тромбозы митрального клапана

Снижение ФВ и, часто функциональная АВ регургитация

Гипертрофия желудочка, высокая, нормальная или низкая ФВ ± передне-систолическое движение створки митрального клапана ± ассиметричная гипертрофия ± градиент ЛЖ

Увеличение толщины стенки ± облитерация полости

Диастолическая дисфункция ЛЖ

Рентгенография

Кардиомегалия

Венозный застой в легких

Нормальные размеры сердца или легкая кардиомегалия

Нормальные размеры сердца или легкая кардиомегалия

Гемодинамика

Нормальное или увеличенное КДД, снижение ФВ, диффузно дилатированные гипокинетичные желудочки±регургитация АВ клапанов

Снижение СВ

Высокое КДД ± подклапанный градиент оттока ± митральная регургитация

Нормальный или сниженный СВ

Увеличение КДД, глубокая и плоская кривая давления в ЛЖ

Нормальный или сниженный СВ

Прогноз

20% смертности в течение первого года и около 10% в год в последующем

Ежегодный риск внезапной смерти около 1%

70% смертности в течение 5-ти лет

Лечение

Диуретики, ингибиторы АПФ, блокаторы ангиотензин II-рецепторов, ИРАН (ингибиторы рецепторов ангиотензина-неприлизина), ингибиторы НГКТ-2 (натрий-глюкозного котранспортера типа 2), бета-блокаторы, спиронолактон или эплеренон, дигоксин, ИКД, ресинхронизирующая сердечная терапия, антикоагулянты

Бета-блокаторы, ± верапамил, дизопирамид, мавакамтен, септальная миотомия, катетерная спиртовая абляция или некоторые комбинации

Флеботомия при гемохроматозе

Резекция эндотелия

Гидроксимочевина при гиперэозинофилии

АПФ = ангиотензинпревращающий фермент; БРАиН = блокатор рецепторов ангиотензина II в комбинации с ингибиторами неприлизина; АВ = атриовентрикулярный; БПГ = блокада пучка Гиса; CВ = сердечный выброс; КДД = конечно-диастолическое давление; ФВ = фракция выброса; ИКД = имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор; ЛЖ = левый желудочек; ПЖ = правый желудочек; S3 = 3-й тон сердца; S4 = 4-й тон сердца; НГКТ-2 = натрий-глюкозный белок котранспортер 2 типа; ± = с или без.

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