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Дефекты клеток фагоцитарной системы

Заболевание

Наследственность

Поврежденные гены

Клинические данные

Синдром Чедиака-Хигаси

Аутосомно-рецессивные

LYST (CHS1)

Глазокожный альбинизм, рецидивирующие инфекции, повышение температуры, желтуха, гепатоспленомегалия, лимфаденопатия, нейропатия, панцитопения, геморрагический диатез

Хронический гранулематоз

Х-сцепленный или аутосомно-рецессивный

gp91phox (CYBB; Х-связанный)

p22phox, p47phox, p67phox (аутосомно-рецессивный)

Гранулематозные повреждения легких, печени, лимфатических узлов, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы (приводящие к обструкции); лимфаденит; гепатоспленомегалия; абсцессы кожи, лимфатических узлов, легких, печени и перианальные абсцессы; остеомиелит; пневмония; инфекции, вызванные стафилококком, грамотрицательными бактериями и аспергилловыми грибками

Нарушение адгезии лейкоцита

Аутосомно-рецессивные

Ген ITGB2, кодирующий бета-2 интегрин CD18 (тип 1)

Ген транспортера GDP-фукозы (тип 2)

Инфекции мягких тканей, периодонтит, плохое заживление ран, задержка заживления пупочной ранки, лейкоцитоз, без образования гноя

Задержка развития (тип 2)

Менделевская предрасположенность к микобактериальным инфекциям (MSMD)

Аутосомно-доминантный или рецессивный

Дефекты генов, кодирующих рецептор ИФН-gamma, ИЛ-12, или рецептор ИЛ-12

Микобактериальные инфекции

Изменение клинической тяжести на основе генетического дефекта

Циклическая нейтропения

Аутосомно-доминантное наследование

ELA2

Гнойные бактериальные инфекции при рецидивирующих эпизодах нейтропении (например, каждые 14-35 дней)

CD = кластеры дифференцировки; СЧХ = синдром Чедиака-Хигаси; CYBB = цитохром B-245, бета-полипептид; ELA = эластаза; ГДФ = глюкозо-дифосфат; gp = гликопротеин; ИФН = интерферон; ИЛ = интерлейкин; ITGB2 = интегрин бета-2; LYST = лизосомальный переносчик.

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