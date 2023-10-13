Дефекты клеток фагоцитарной системы
Заболевание
Наследственность
Поврежденные гены
Клинические данные
Аутосомно-рецессивные
LYST (CHS1)
Глазокожный альбинизм, рецидивирующие инфекции, повышение температуры, желтуха, гепатоспленомегалия, лимфаденопатия, нейропатия, панцитопения, геморрагический диатез
Х-сцепленный или аутосомно-рецессивный
gp91phox (CYBB; Х-связанный)
p22phox, p47phox, p67phox (аутосомно-рецессивный)
Гранулематозные повреждения легких, печени, лимфатических узлов, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы (приводящие к обструкции); лимфаденит; гепатоспленомегалия; абсцессы кожи, лимфатических узлов, легких, печени и перианальные абсцессы; остеомиелит; пневмония; инфекции, вызванные стафилококком, грамотрицательными бактериями и аспергилловыми грибками
Аутосомно-рецессивные
Ген ITGB2, кодирующий бета-2 интегрин CD18 (тип 1)
Ген транспортера GDP-фукозы (тип 2)
Инфекции мягких тканей, периодонтит, плохое заживление ран, задержка заживления пупочной ранки, лейкоцитоз, без образования гноя
Задержка развития (тип 2)
Менделевская предрасположенность к микобактериальным инфекциям (MSMD)
Аутосомно-доминантный или рецессивный
Дефекты генов, кодирующих рецептор ИФН-gamma, ИЛ-12, или рецептор ИЛ-12
Микобактериальные инфекции
Изменение клинической тяжести на основе генетического дефекта
Циклическая нейтропения
Аутосомно-доминантное наследование
ELA2
Гнойные бактериальные инфекции при рецидивирующих эпизодах нейтропении (например, каждые 14-35 дней)
CD = кластеры дифференцировки; СЧХ = синдром Чедиака-Хигаси; CYBB = цитохром B-245, бета-полипептид; ELA = эластаза; ГДФ = глюкозо-дифосфат; gp = гликопротеин; ИФН = интерферон; ИЛ = интерлейкин; ITGB2 = интегрин бета-2; LYST = лизосомальный переносчик.