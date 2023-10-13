Десять классов препаратов, обычно связанных с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ
Кофеин
Галлюциногены (например, ЛСД, фенциклидин, псилоцибин, 3,4-метилендиендиметамфетамин [МДМА])
Ингаляторы (летучие углеводороды [например, разбавитель краски, определенные клеи])
Опиоиды (например фентанил, морфин, оксикодон)
Седативные, снотворные и транквилизаторы (например, лоразепам, секобарбитал)
Психостимуляторы (например, амфетамины, кокаин)
Другие (например, анаболические стероиды)