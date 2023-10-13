skip to main content
MSD Manual LogoСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Десять классов препаратов, обычно связанных с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ

Десять классов препаратов, обычно связанных с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ

Алкоголь

Кофеин

Каннабис и синтетические каннабиноиды

Галлюциногены (например, ЛСД, фенциклидин, псилоцибин, 3,4-метилендиендиметамфетамин [МДМА])

Ингаляторы (летучие углеводороды [например, разбавитель краски, определенные клеи])

Опиоиды (например фентанил, морфин, оксикодон)

Седативные, снотворные и транквилизаторы (например, лоразепам, секобарбитал)

Психостимуляторы (например, амфетамины, кокаин)

Табак

Другие (например, анаболические стероиды)

По этим темам