Действия при остром лучевом синдроме (ОЛС)
Синдром
Рекомендация и её степень*
Гемопоэтический
Г-КСФ (гранулоцитарно-колониестимулирующий фактор) или ГМ-КСФ (гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор) при абсолютном количестве нейтрофилов (АНК) < 0,5 × 109 клеток/л (↑)
Стимуляторы эритропоэза у пациентов с хронической анемией (↓)
Гемопоэтические стволовые клетки – после неэффективности лечения цитокинами в течение 2–3 недель для индукции восстановления после аплазии костного мозга в отсутствие негемопоэтической органной недостаточности (↓)
Желудочно-кишечный
Фторхинолоны или аналогичные антибиотики через 2–4 дня после облучения (↓)
Деконтаминация кишечника и парентеральные антибиотики при наличии показаний (↓)
Профилактическое применение антагонистов серотониновых рецепторов при подозрении на лучевую нагрузку > 2 Гр (↓)
Лоперамид, при необходимости контроля диареи (↓)
Кожный
Местные кортикостероиды II-III классов , местные антибиотики и наружные антигистаминные препараты, применяемые при радиационных ожогах, язвах или волдырях (↑)
Системные кортикостероиды при радиационных ожогах, язвах или некрозе в отсутствие специфического показания к системному применению кортикостероидов (практически не применяется)
Хирургическое иссечение с последующей трансплантацией на область лучевой язвы или область локализованного некроза с хронической болью (↑)
Нейроваскулярный
Поддерживающая терапия с антагонистами серотониновых рецепторов, маннитолом, фуросемидом и анальгетиками (↑)
Интенсивная терапия
Восполнение потерь жидкости, электролитная заместительная терапия и седативные препараты для пациентов со значительными ожогами, гиповолемией и/или шоком (↑)
Искусственная вентиляция с функцией защиты легких у пациентов с острой дыхательной недостаточностью (↑)
Селективная деконтаминация ротоглотки или селективная деконтаминация пищеварительного тракта (↓)
Поддержание среднего уровня глюкозы в крови 140–180 мг/дл (7,8–10 ммоль/л) для большинства пациентов интенсивной терапии (↓)
H2блокаторы или ингибиторы протонной помпы (↓)
* Степень рекомендации для применения на практике: ↑ = Сильная; ↓ = Слабая
Modified from Dainiak N: Medical management of acute radiation syndrome and associated infections in a high-casualty incident. J Radiat Res 59(suppl 2):ii54-ii64, 2018. doi:10.1093/jrr/rry004