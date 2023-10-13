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Двигательные и рефлекторные проявления поражений спинного мозга в соответствии с вовлеченным сегментом

Уровень поражения*

Проявления

На уровне С5 или выше

Паралич дыхательных мышц

Тетраплегия

Между С5 и С6

Параличи нижних конечностей, кистей и предплечий

Слабость отведения плеча и сгибания в локтевом суставе

Утрата рефлекса с двуглавой мышцы плеча

Утрата плечелучевого рефлекса

Между С6 и С7

Параличи нижних конечностей, кистей и предплечий, однако сохранны движения в плечевом и локтевом суставах

Между С7 и С8

Утрата рефлекса с трехглавой мышцы плеча

Параличи туловища, нижних конечностей и предплечий

Между С8 иТ1

Синдром Горнера (сужение зрачка, птоз, ангидроз лица)

Паралич нижних конечностей

Между Т1 и мозговым конусом

Паралич нижних конечностей

*Сокращения касаются позвонков; спинной мозг в длину меньше, чем позвоночник, поэтому, двигаясь в каудальном направлении, все большей становится разница между сегментом спинного мозга и соответствующим ему позвонком.

При патологии спинного мозга на любых уровнях изменяются глубокие рефлексы (вначале снижены, затем - оживлены) ниже поражения, утрачивается контроль за мочеиспусканием и дефекацией, а также утрачивается чувствительность ниже уровня поражения.

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