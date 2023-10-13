Двигательные и рефлекторные проявления поражений спинного мозга в соответствии с вовлеченным сегментом
Уровень поражения*
Проявления
На уровне С5 или выше
Паралич дыхательных мышц
Тетраплегия
Между С5 и С6
Параличи нижних конечностей, кистей и предплечий
Слабость отведения плеча и сгибания в локтевом суставе
Утрата рефлекса с двуглавой мышцы плеча
Утрата плечелучевого рефлекса
Между С6 и С7
Параличи нижних конечностей, кистей и предплечий, однако сохранны движения в плечевом и локтевом суставах
Между С7 и С8
Утрата рефлекса с трехглавой мышцы плеча
Параличи туловища, нижних конечностей и предплечий
Между С8 иТ1
Синдром Горнера (сужение зрачка, птоз, ангидроз лица)
Паралич нижних конечностей
Между Т1 и мозговым конусом
Паралич нижних конечностей
*Сокращения касаются позвонков; спинной мозг в длину меньше, чем позвоночник, поэтому, двигаясь в каудальном направлении, все большей становится разница между сегментом спинного мозга и соответствующим ему позвонком.
При патологии спинного мозга на любых уровнях изменяются глубокие рефлексы (вначале снижены, затем - оживлены) ниже поражения, утрачивается контроль за мочеиспусканием и дефекацией, а также утрачивается чувствительность ниже уровня поражения.