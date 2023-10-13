*Сокращения касаются позвонков; спинной мозг в длину меньше, чем позвоночник, поэтому, двигаясь в каудальном направлении, все большей становится разница между сегментом спинного мозга и соответствующим ему позвонком.

При патологии спинного мозга на любых уровнях изменяются глубокие рефлексы (вначале снижены, затем - оживлены) ниже поражения, утрачивается контроль за мочеиспусканием и дефекацией, а также утрачивается чувствительность ниже уровня поражения.