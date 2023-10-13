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График планового пренатального обследования

Обследование или анализ

Первичный визит (обычно в первом триместре)

Во время каждого визита

2-го триместра

Третьего триместра

Уровень бета-хорионического гонадотропина человека в моче или сыворотке для подтверждения беременности (если еще не сделано и если беременность еще не подтверждена с помощью УЗИ органов малого таза)

Х

Общее физикальное обследование

Полный общий физикальный осмотр

Оценивают рост плода, проверяя высоту дна матки (начиная с 12 недели при одноплодной беременности, когда дно можно пальпировать над лобковым симфизом)

На 20-й неделе одноплодной беременности высота дна должна быть на уровне пупка

Исследование органов брюшной полости на предмет положения плода и его предполагаемого веса (начиная примерно с 36 недели)

Гинекологическое обследование

Полное обследование тазовых органов

Пальцевое исследование шейки матки (при наличии показаний, начиная с > 36 недель)

Мазок по Папаниколау (Пап-тест) (если пациентке предстоит скрининг рака шейки матки)

Х

Вес

Х

Х

Артериальное давление

Х

Х

Анализ мочи на содержание белка

Х

Х

Измерение частоты сердечных сокращений плода (обычно с помощью портативного допплеровского устройства)

Х

Х

ОАК

Х

Повторить в сроке 24–28 недель

Группа крови и скрининг на наличие аллоантител

Х

Повторить у пациенток с резус-отрицательным типом крови в сроке 28 недель*

Иммунитет к краснухе и ветряной оспе

X†

Гепатит С

Х

Гепатит B

Х

Повторить у пациенток с высоким риском на сроке 24–28 недель

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

Х

Повторить у пациенток с высоким риском на сроке 28–36 недель

Сифилис

Х

Повторить у пациенток с высоким риском на сроке 28–36 недель

Гонорея и хламидиоз

Х

Повторить у пациенток с высоким риском на сроке 28–36 недель

Туберкулез (если есть факторы риска)

Х

Посев мочи

Х

Мазок из влагалища и прямой кишки на колонизацию бета-гемолитическими стрептококками группы В (GBS)

В сроке от 36 до 37 недель‡

Уровень глюкозы в плазме натощак или уровень глюкозы в плазме в случайный момент

Пероральный тест на толерантность к глюкозе для скрининга гестационного диабета на 24–28 неделе

Уровень HbA1C

Только у пациентов с повышенным риском недиагностированного диабета 2 типа

УЗИ органов малого таза

Часто проводится в первом триместре, если необходимо определить гестационный возраст

Анатомическое обследование на сроке от 18 до 22 недель.

Консультирование по вопросам тестирования на генетические и анатомические аномалии; при желании, генетическое тестирование на носительство у родителей проводится до беременности или в первом триместре, а неинвазивные (анализы крови и/или УЗИ) и/или диагностические тесты (биопсия ворсин хориона или амниоцентез) выполняются в первом и/или втором триместре

Х

Обследование на пороки развития нервной трубки, при желании

Ультаразвука

Уровень альфа-фетопротеина в сыворотке крови матери (MSAFP) на сроке от 16 до 18 недель

Скрининг на тревожность и депрессию (при наличии показаний проводите скрининг чаще)

Х

Х

Скрининг на насилие со стороны полового партнера (при наличии показаний проводите скрининг чаще)

Х

* Для профилактики аллоиммунизации беременные пациентки с Rh-отрицательной группой крови должны получить инъекцию анти-D иммуноглобулина на сроке 28 недель или 28 и 34 недели.

† Титры вирусов краснухи и ветряной оспы измеряются, если у женщины нет документов о вакцинации или предыдущей инфекции, подтверждающих наличие иммунитета.

‡ Не требуется у пациенток с бактериурией, вызванной стрептококками группы B на ранних сроках текущей беременности, или у тех, кто родил предыдущего ребенка с инвазивной инфекцией, вызванной стрептококками группы В (для этих пациенток уже рекомендована интранатальная антибиотикопрофилактика, поэтому взятие вагинально-ректального мазка на третьем триместре не требуется).

ОАК = общий анализ крови

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