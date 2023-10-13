График планового пренатального обследования
Обследование или анализ
Первичный визит (обычно в первом триместре)
Во время каждого визита
2-го триместра
Третьего триместра
Уровень бета-хорионического гонадотропина человека в моче или сыворотке для подтверждения беременности (если еще не сделано и если беременность еще не подтверждена с помощью УЗИ органов малого таза)
Х
Общее физикальное обследование
Полный общий физикальный осмотр
Оценивают рост плода, проверяя высоту дна матки (начиная с 12 недели при одноплодной беременности, когда дно можно пальпировать над лобковым симфизом)
На 20-й неделе одноплодной беременности высота дна должна быть на уровне пупка
Исследование органов брюшной полости на предмет положения плода и его предполагаемого веса (начиная примерно с 36 недели)
Гинекологическое обследование
Полное обследование тазовых органов
Пальцевое исследование шейки матки (при наличии показаний, начиная с > 36 недель)
Мазок по Папаниколау (Пап-тест) (если пациентке предстоит скрининг рака шейки матки)
Х
Вес
Х
Х
Артериальное давление
Х
Х
Анализ мочи на содержание белка
Х
Х
Измерение частоты сердечных сокращений плода (обычно с помощью портативного допплеровского устройства)
Х
Х
ОАК
Х
Повторить в сроке 24–28 недель
Группа крови и скрининг на наличие аллоантител
Х
Повторить у пациенток с резус-отрицательным типом крови в сроке 28 недель*
Иммунитет к краснухе и ветряной оспе
X†
Гепатит С
Х
Х
Повторить у пациенток с высоким риском на сроке 24–28 недель
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)
Х
Повторить у пациенток с высоким риском на сроке 28–36 недель
Сифилис
Х
Повторить у пациенток с высоким риском на сроке 28–36 недель
Гонорея и хламидиоз
Х
Повторить у пациенток с высоким риском на сроке 28–36 недель
Туберкулез (если есть факторы риска)
Х
Посев мочи
Х
Мазок из влагалища и прямой кишки на колонизацию бета-гемолитическими стрептококками группы В (GBS)
В сроке от 36 до 37 недель‡
Уровень глюкозы в плазме натощак или уровень глюкозы в плазме в случайный момент
Пероральный тест на толерантность к глюкозе для скрининга гестационного диабета на 24–28 неделе
Уровень HbA1C
Только у пациентов с повышенным риском недиагностированного диабета 2 типа
УЗИ органов малого таза
Часто проводится в первом триместре, если необходимо определить гестационный возраст
Анатомическое обследование на сроке от 18 до 22 недель.
Консультирование по вопросам тестирования на генетические и анатомические аномалии; при желании, генетическое тестирование на носительство у родителей проводится до беременности или в первом триместре, а неинвазивные (анализы крови и/или УЗИ) и/или диагностические тесты (биопсия ворсин хориона или амниоцентез) выполняются в первом и/или втором триместре
Х
Обследование на пороки развития нервной трубки, при желании
Ультаразвука
Уровень альфа-фетопротеина в сыворотке крови матери (MSAFP) на сроке от 16 до 18 недель
Скрининг на тревожность и депрессию (при наличии показаний проводите скрининг чаще)
Х
Х
Скрининг на насилие со стороны полового партнера (при наличии показаний проводите скрининг чаще)
Х
* Для профилактики аллоиммунизации беременные пациентки с Rh-отрицательной группой крови должны получить инъекцию анти-D иммуноглобулина на сроке 28 недель или 28 и 34 недели.
† Титры вирусов краснухи и ветряной оспы измеряются, если у женщины нет документов о вакцинации или предыдущей инфекции, подтверждающих наличие иммунитета.
‡ Не требуется у пациенток с бактериурией, вызванной стрептококками группы B на ранних сроках текущей беременности, или у тех, кто родил предыдущего ребенка с инвазивной инфекцией, вызванной стрептококками группы В (для этих пациенток уже рекомендована интранатальная антибиотикопрофилактика, поэтому взятие вагинально-ректального мазка на третьем триместре не требуется).
ОАК = общий анализ крови