‡ Не требуется у пациенток с бактериурией, вызванной стрептококками группы B на ранних сроках текущей беременности, или у тех, кто родил предыдущего ребенка с инвазивной инфекцией, вызванной стрептококками группы В (для этих пациенток уже рекомендована интранатальная антибиотикопрофилактика, поэтому взятие вагинально-ректального мазка на третьем триместре не требуется).