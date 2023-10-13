Гликемический индекс некоторых пищевых продуктов
Категория
Пищевой продукт
Показатель*
Бобовые
Фасоль
33
Красная чечевица
27
Соевые бобы
14
Хлеб
"Памперникель" (хлеб из грубой ржаной муки)
49
Белый
69
Цельнозерновой
72
Злаки
Отруби
54
Кукурузные хлопья
83
Овсяная каша
53
Воздушный рис
90
Измельченная пшеница
70
Молочные продукты
Молоко, мороженое, йогурт
34–38
Фрукты
Яблоки
38
Бананы
61
Апельсины
43
Апельсиновый сок
49
Клубника
32
Зерно
Ячмень
22
Коричневый рис
66
Белый рис
72
Макаронные изделия
—
38
Картофель
Картофельное пюре быстрого приготовления (белый картофель)
86
Картофельное пюре (белый картофель)
72
Конфеты
50
Легкие закуски
Кукурузные чипсы
72
Овсяное печенье
57
Картофельные чипсы
56
Сахар
Мед
91
Сахар-рафинад
64
*Показатели могут отличаться от указанных.
У фруктозы гликемический индекс 22.
У глюкозы гликемический индекс 100.