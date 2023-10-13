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Гистологическая диагностика васкулитов

Признаки

Возможный диагноз

Преимущественно ненекротизирующий грануломатозный воспалительный инфильтрат с лимфоцитами, макрофагами и многоядерными гигантскими клетками

Гигантоклеточный артериит

Первичный ангиит ЦНС (определенные типы)

Артериит Такаясу

Фибриноидный васкулярный некроз стенки сосуда со смешанной инфильтрацией, состоящей из различных комбинаций лейкоцитиов и лимфоцитов

Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА)

Гранулематоз с полиангиитом (ГПА)

Иммунокомплексный васкулит

Микроскопический полиангиит (МПА)

Узелковый полиартериит (УПА)

Ревматоидный артрит (РА)

Депозиты IgA*

Связанный с иммуноглобулином-А васкулит (ранее известный как пурпура Шенлейна-Геноха)

Незначительное количество или полное отсутствие депозитом иммуноглобулинов и комплемента в стенках сосудов*,†

ЭГПА

ГПА

MПA

* Эти признаки определяются при иммунофлуоресцентном окрашивании.

†Такие болезни называют пауцииммунными васкулитами.

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