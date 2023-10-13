Гистологическая диагностика васкулитов
Признаки
Возможный диагноз
Преимущественно ненекротизирующий грануломатозный воспалительный инфильтрат с лимфоцитами, макрофагами и многоядерными гигантскими клетками
Первичный ангиит ЦНС (определенные типы)
Фибриноидный васкулярный некроз стенки сосуда со смешанной инфильтрацией, состоящей из различных комбинаций лейкоцитиов и лимфоцитов
Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА)
Гранулематоз с полиангиитом (ГПА)
Иммунокомплексный васкулит
Микроскопический полиангиит (МПА)
Депозиты IgA*
Связанный с иммуноглобулином-А васкулит (ранее известный как пурпура Шенлейна-Геноха)
Незначительное количество или полное отсутствие депозитом иммуноглобулинов и комплемента в стенках сосудов*,†
ЭГПА
ГПА
MПA
* Эти признаки определяются при иммунофлуоресцентном окрашивании.
†Такие болезни называют пауцииммунными васкулитами.