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Гиполипидемические препараты, не содержащие статины*

Лекарственные препараты

Примечания

Ингибитор аденозинтрифосфат-цитрат-лиазы

Снижает уровень Х-ЛПНП

Bempedoic acid

Риск гиперурикемии, разрыва сухожилий

Особенно эффективен у пациентов со статин-ассоциированными побочными эффектами на мышцы, поскольку в мышцах отсутствует фермент, необходимый для активации этого препарата

Cеквестранты жёлчных кислот

Снижают ХС-ЛПНП (первично), немного повышают ХС-ЛПВП (вторично), могут увеличивать уровень ТГ

Холестирамин

Колесевелам

Колестипол

Ингибитор абсорбции холестерина

Снижает уровень Х-ЛПНП (первичный), минимально увеличивает ЛПВП-ХC

Эзетимиб

Препараты при семейной гомозиготной гиперхолестеринемии

Evinacumab

Назначается в виде внутривенной инфузии в течение 60 минут

Побочные реакции в клинических исследованиях включали назофарингит, гриппоподобное заболевание и иммунные реакции в ответ на инфузионную терапию

Ломитапид

Риск гепатотоксичности

Постепенное увеличение дозы (примерно каждые 2 недели)

Измерение уровня трансаминаз до увеличения дозировки

Фибраты

Понижает ТГ и ЛПОНП, увеличивает ХС-ЛПВП, может увеличить ХС-ЛПНП (у пациентов с высокими ТГ)

Безафибрат

При почечной недостаточности требуется сокращение дозы.

Не доступен в США

Ципрофибрат

Не доступен в США

Фенофибрат

При почечной недостаточности требуется сокращение дозы.

Может быть наиболее безопасным фибратом для использования со статинами

Гемфиброзил

При почечной недостаточности требуется сокращение дозы.

Никотиновая кислота (ниацин)

Увеличивает ХС-ЛПВП; снижает ТГ (низкие дозы), ХС-ЛПНП (более высокие дозы) и ЛП(а) (вторично)

Частые нежелательные эффекты: гиперемия, нарушение толерантности к глюкозе, повышение уровня мочевой кислоты

Аспирин и прием с пищей минимизируют гиперемию

Моноклональные антитела PCSK9

Алирокумаб

Для пациентов с семейной гиперхолестеринемией и других пациентов c наличием высокого риска

Эволокумаб

Для пациентов с семейной гиперхолестеринемией и других пациентов c наличием высокого риска

Назначение омега-3 жирных кислот

Этиловый эфир эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) + докозагексаеновая кислота (ДГК)

Снижает уровень триглицеридов

Увеличивает ХС-ЛНПН

Только этиловый эфир эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК)

Только понижает ТГ

PCSK9, нацеленный на SiRNA

Инклисиран

Для пациентов с семейной гиперхолестеринемией и других пациентов c наличием высокого риска

*Многие из этих препаратов также доступны в комбинации со статинами.

ЛПВП = липопротеины высокой плотности; ХС-ЛПВП = холестерин липопротеинов высокой плотности; ЛПНП = липопротеины низкой плотности; ХС-ЛПНП = холестерин липопротеинов низкой плотности; ЛП (а) = липопротеин (а); PCSK9 = пропротеин конвертаза субтилизин/кексин типа 9; миРНК = малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота; ТГ = триглицериды; ЛПОНП = липопротеины очень низкой плотности.

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