Гиполипидемические препараты, не содержащие статины*
Лекарственные препараты
Примечания
Ингибитор аденозинтрифосфат-цитрат-лиазы
Снижает уровень Х-ЛПНП
Bempedoic acid
Риск гиперурикемии, разрыва сухожилий
Особенно эффективен у пациентов со статин-ассоциированными побочными эффектами на мышцы, поскольку в мышцах отсутствует фермент, необходимый для активации этого препарата
Cеквестранты жёлчных кислот
Снижают ХС-ЛПНП (первично), немного повышают ХС-ЛПВП (вторично), могут увеличивать уровень ТГ
Холестирамин
—
Колесевелам
—
Колестипол
—
Ингибитор абсорбции холестерина
Снижает уровень Х-ЛПНП (первичный), минимально увеличивает ЛПВП-ХC
Эзетимиб
—
Препараты при семейной гомозиготной гиперхолестеринемии
Evinacumab
Назначается в виде внутривенной инфузии в течение 60 минут
Побочные реакции в клинических исследованиях включали назофарингит, гриппоподобное заболевание и иммунные реакции в ответ на инфузионную терапию
Ломитапид
Риск гепатотоксичности
Постепенное увеличение дозы (примерно каждые 2 недели)
Измерение уровня трансаминаз до увеличения дозировки
Фибраты
Понижает ТГ и ЛПОНП, увеличивает ХС-ЛПВП, может увеличить ХС-ЛПНП (у пациентов с высокими ТГ)
Безафибрат
При почечной недостаточности требуется сокращение дозы.
Не доступен в США
Ципрофибрат
Не доступен в США
Фенофибрат
При почечной недостаточности требуется сокращение дозы.
Может быть наиболее безопасным фибратом для использования со статинами
Гемфиброзил
При почечной недостаточности требуется сокращение дозы.
Никотиновая кислота (ниацин)
Увеличивает ХС-ЛПВП; снижает ТГ (низкие дозы), ХС-ЛПНП (более высокие дозы) и ЛП(а) (вторично)
Частые нежелательные эффекты: гиперемия, нарушение толерантности к глюкозе, повышение уровня мочевой кислоты
Аспирин и прием с пищей минимизируют гиперемию
Моноклональные антитела PCSK9
Алирокумаб
Для пациентов с семейной гиперхолестеринемией и других пациентов c наличием высокого риска
Эволокумаб
Для пациентов с семейной гиперхолестеринемией и других пациентов c наличием высокого риска
Назначение омега-3 жирных кислот
Этиловый эфир эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) + докозагексаеновая кислота (ДГК)
Снижает уровень триглицеридов
Увеличивает ХС-ЛНПН
Только этиловый эфир эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК)
Только понижает ТГ
PCSK9, нацеленный на SiRNA
Инклисиран
Для пациентов с семейной гиперхолестеринемией и других пациентов c наличием высокого риска
*Многие из этих препаратов также доступны в комбинации со статинами.
ЛПВП = липопротеины высокой плотности; ХС-ЛПВП = холестерин липопротеинов высокой плотности; ЛПНП = липопротеины низкой плотности; ХС-ЛПНП = холестерин липопротеинов низкой плотности; ЛП (а) = липопротеин (а); PCSK9 = пропротеин конвертаза субтилизин/кексин типа 9; миРНК = малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота; ТГ = триглицериды; ЛПОНП = липопротеины очень низкой плотности.