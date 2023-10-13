skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Гиповолемический шок, вызванный потерей жидкости в организме (негеморрагический)

Участок, теряющий воду

Механизм потери

Кожа

Термический или химический ожог

Потливость из-за чрезмерного тепловое воздействие

Желудочно-кишечный тракт

Рвота, диарея

Почки

Надпочечниковой недостаточностью

Сахарный диабет, дефицит аргинина-вазопрессина (ранее - центральный несахарный диабет) или устойчивость к аргинин-вазопрессину (ранее - нефрогенный несахарный диабет)

Полиуретическая фаза после острого поражения почечных канальцев

Применение сильнодействующих диуретиков

Сольтеряющий нефрит

Внутрисосудистая жидкость/внесосудистое пространство

Повышение проницаемости капилляров вторичное по отношению к воспалению, тяжелой системной гипоксии или ишемии, или травматическому повреждению (например, раздавливанию) сепсису, ишемии кишечника, острому панкреатиту

По этим темам