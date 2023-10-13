Гиповолемический шок, вызванный потерей жидкости в организме (негеморрагический)
Участок, теряющий воду
Механизм потери
Кожа
Термический или химический ожог
Потливость из-за чрезмерного тепловое воздействие
Желудочно-кишечный тракт
Почки
Надпочечниковой недостаточностью
Сахарный диабет, дефицит аргинина-вазопрессина (ранее - центральный несахарный диабет) или устойчивость к аргинин-вазопрессину (ранее - нефрогенный несахарный диабет)
Полиуретическая фаза после острого поражения почечных канальцев
Применение сильнодействующих диуретиков
Сольтеряющий нефрит
Внутрисосудистая жидкость/внесосудистое пространство
Повышение проницаемости капилляров вторичное по отношению к воспалению, тяжелой системной гипоксии или ишемии, или травматическому повреждению (например, раздавливанию) сепсису, ишемии кишечника, острому панкреатиту