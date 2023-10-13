* Гипербарическая терапия кислородом (ГБО) – основа лечения декомпрессионных повреждений, связанных с подводным плаванием, и артериальной газовой эмболии. Ее также применяют при других нарушениях, но ее эффективность убедительно доказана только для некоторых патологических состояний. Относительными противопоказаниями для проведения ГБО являются хронические нарушения функции легких, болезни придаточных пазух, эпилепсия и клаустрофобия. Беременность не является противопоказанием для лечения острого состояния. В США камеры для ГБО можно заказать, обратившись в Divers Alert Network по телефону 919-684-9111 в случае возникновения аварийных ситуаций и по телефону 919-684-2948 для получения другой информации). Дополнительная информация о ГБО-терапии содержится в показаниях к гипербарической кислородной терапии, 14-е издание., Undersea & Hyperbaric Medical Society, (ISBN: 978-1-947239-16-6).