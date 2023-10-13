ABCA1 = АТФ-связывающий кассетный транспортер А1; ABCG5 и 8 = 5-й и 8-й члены G-подсемейства АТФ-связывающих кассетных транспортеров; апо = апопротеин; ИБС = ишемическая болезнь сердца; ЛПВП = липопротеины высокой плотности; ЛХАТ =лецитин-холестерин-ацилтрансфераза; ЛПНП = липопротеины низкой плотности; ЛПЛ = липопротеинлипазы; МИ = инфаркт миокарда; PCSK9 = пропротеиновая конвертаза субтилизин-кексинового типа 9; ОХ = общий холестерин; ТГ = триглицериды; ЛПОНП = липопротеины очень низкой плотности.