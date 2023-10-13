Генетическая (Первичная) Дислипидемия
Заболевание
Генетический дефект/механизм
Наследственность
Распространенность
Клинические симптомы
Лечение
Дефицит апо C-II [a]
Апо С-II (приводит к функциональному дефициту ЛПЛ)
Рецессивный
< 1/1 млн
Панкреатит (у некоторых взрослых), метаболический синдром (часто присутствует)
ТС: >750 мг/дл (>8,5 ммоль/л)
Диета: жесткое ограничение потребления жиров с добавкой жирорастворимых витаминов и триглицеридов средней цепи
Церебросухожильный ксантоматоз [b]
Дефект митохондриальной 27-гидроксилазы печени
Блокада синтеза желчных кислот и превращение холестерина в холестанол, который впоследствии аккумулируется
Рецессивный
Редко
Катаракта, преждевременная ИБС, нейропатия, атаксия
Хенодезоксихолевая кислота
Болезнь накопления эфиров холестерина и Болезнь Вольмана [c]
Дефицит лизосомной кислой липазы
Рецессивный
Редко
Преждевременная ИБС
Накопление эфиров холестерина и ТГ в лизосомах печени, селезенки и лимфатических узлов
Цирроз печени
Возможно, статины
Замещение ферментов
Семейный дефицит/мутации апо АI [d]
Аполипротеин А1
Неизвестно
Редко
Помутнение роговицы, ксантомы, преждевременная ИБС (у некоторых субъектов)
ЛПВП: 15-30 мг/дл (0,39–0,78 ммоль/л)
Неспецифические
Семейная комбинированная гиперлипидемия [e]
Неизвестено, возможно несколько дефектов и механизмов
Доминантный
от 1/50 до 1/100
Преждевременная ИБС, приводящая примерно к 15% ИМ у субъектов < 60 лет
Апо В: Непропорционально повышенный
ТС: 250-500 мг/дл (6,5-13,0 ммоль/л)
ТГ: 250-750 мг/дл (2,8-8,5 ммоль/л)
Диета
Cнижение веса
Гиполипидемические препараты
Семейный дефект апо В-100 [f]
Апо В (дефект области рецептора, связывающего ЛПНП)
Уменьшение клиренса ЛПНП
Доминантный
1/700
Ксантомы, липоидная дуга роговицы, преждевременная ИБС
ТС: 250-500 мг/дл (6,5-13 ммоль/л)
Диета
Гиполипидемические препараты
Семейная дисбеталипопротеинемия [g]
Апо Е (обычно гомозиготы e2/e2)
Уменьшение хиломикрон и клиренса ЛПОНП
Рецессивный (чаще) или доминантный (реже)
1/5000
Ксантомы (в особенности туберозные и ладонные), желтые ладонные складки, преждевременная ИБС
ТС: 250-500 мг/дл (6,5-13,0 ммоль/л)
ТГ: 250-500 мг/дл (2,8-5,6 ммоль/л)
Диета
Гиполипидемические препараты
Семейный дефицит ЛПВП
ABCA1 gene
Доминантный
Редко
Преждевременная ИБС
Диета с низким содержанием жиров
Семейная гиперхолестеринемия [h]
Дефект рецепторов ЛПНП
Уменьшение клиренса ЛПНП
Кодоминантный
—
—
Диета
Гиполипидемические препараты
Аферез ЛПНП (для гомозигот и гетерозигот с тяжелым заболеванием)
Трансплантация печени (для гомозигот)
Гетерозиготы: от 1/200
Сухожильные ксантомы, липоидная дуга роговицы, преждевременная ИБС (в возрасте 30-50), вызывающие примерно 5% ИМ у субъектов < 60 лет
ТС: 250-500 мг/дл (6,5-13 ммоль/л)
Гомозиготы: 1/250 000-1/1 миллион (возрастает у франко-канадцев, христианских ливанцев и южноафриканского населения)
Плоские и сухожильные ксантомы и туберозные ксантомы, преждевременная ИБС (до 18 лет)
ТС > 500 мг/дл (> 13 ммоль/л)
Семейная гипертриглицеридемия [g]
Неизвестено, возможно несколько дефектов и механизмов
Доминантный
1/500
Обычно отсутствие симптомов или патологических результатов исследований; иногда гиперурикемия, в некоторых случаях ранний атеросклероз
ТГ: 200-500 мг/дл (2,3-5,6 ммоль/л), возможно выше, в зависимости от диеты и употребления алкоголя
Диета
Снижение веса
Гиполипидемические препараты
Семейный дефицит ЛХАТ [i]
LCAT gene
Рецессивный
Чрезвычайно редко
Помутнение роговицы, анемия, хроническая почечная недостаточность
ЛПВП: < 10 мг/дл (< 0,26 мкмоль/л)
Ограничение потребления жиров
Трансплантация почек
Заболевание рыбий глаз (частичный дефицит ЛХАТ)
LCAT gene
Рецессивный
Чрезвычайно редко
Помутнение роговицы
ЛПВП: < 10 мг/дл (< 0,26 мкмоль/л)
Неспецифические
Недостаточность печеночной липазы
Печеночная липаза
Рецессивный
Чрезвычайно редко
Преждевременная ИБС
ТС: 250-1500 мг/дл (6,5-39 ммоль/л)
ТС: > 395–8200 мг/дл (4,5–93 ммоль/л)
ЛПВП: Переменный
Эмпирические: Диета, гиполипидемические препараты
Дефицит ЛПЛ [j]
Дефект эндотелиального ЛПЛ
Уменьшение клиренса хиломикрона
Рецессивный
Редкий, но встречается по всему миру
Задержка физического развития (у детей), эруптивные ксантомы, гепатоспленомегалия, панкреатит
ТС: >750 мг/дл (>8,5 ммоль/л)
Диета: жесткое ограничение потребления жиров с добавкой жирорастворимых витаминов и триглицеридов средней цепи
Генная терапия (утверждена в Европейском Союзе)
Мутации с приобретением функции PCSK9
Увеличение деградации ЛПНП-рецепторов
Доминантный
Неизвестно
Подобно семейной гиперхолестеринемии
Диета
Гиполипидемические препараты
Полигенная гиперхолестеринемия
Неизвестено, возможно несколько дефектов и механизмов
Различный
Распространенные
Преждевременная ИБС
ТС: 250-350 мг/дл (6,5-9,0 ммоль/л)
Диета
Гиполипидемические препараты
Первичная гипоальфалипопротеинемия (семейная или несемейная)
Неизвестный, возможно, апо AI, С-III или А-IV
Доминантный
Около 5%
Преждевременная ИБС
ЛПВП: 15-35 мг/дл (0,39–0,91 ммоль/л)
Физические нагрузки
Препараты, снижающие уровень ЛПНП
Ситостеролемия
ABCG5 and ABCG8 genes
Рецессивный
Редко
Сухожильные ксантомы, преждевременная ИБС
Ограничение потребления жиров
Cеквестранты жёлчных кислот
Эзетимиб
Болезнь Танжера
ABCA1 gene
Рецессивный
Редко
Преждевременная ИБС (у некоторых субъектов), периферическая нейропатия, гемолитическая анемия, помутнение роговицы, гепатоспленомегалия, миндалины оранжевого цвета
ЛПВП: < 5 мг/дл (< 0,13 ммоль/л)
Диета с низким содержанием жиров
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ABCA1 = АТФ-связывающий кассетный транспортер А1; ABCG5 и 8 = 5-й и 8-й члены G-подсемейства АТФ-связывающих кассетных транспортеров; апо = апопротеин; ИБС = ишемическая болезнь сердца; ЛПВП = липопротеины высокой плотности; ЛХАТ =лецитин-холестерин-ацилтрансфераза; ЛПНП = липопротеины низкой плотности; ЛПЛ = липопротеинлипазы; МИ = инфаркт миокарда; PCSK9 = пропротеиновая конвертаза субтилизин-кексинового типа 9; ОХ = общий холестерин; ТГ = триглицериды; ЛПОНП = липопротеины очень низкой плотности.