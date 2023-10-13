Гемолитические анемии
Механизм
Нарушение или возбудитель
Нарушений, не относящихся к эритроцитам
Иммунологические аномалии
Аутоиммунные гемолитические анемии:
Реакции на переливание крови (опосредованные аллоантителами)
Инфекционные организмы (прямая инвазия)
Babesia
Bartonella bacilliformis
Plasmodium falciparum
P. malariae
P. vivax
Механическая травма
Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС)
Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО)
Маршевая гемоглобинурия
Клапанные пороки сердца и механические протезы клапанов
Вспомогательная желудочковая система
Первичные тромботические микроангиопатии (ТМА), включая тромботическую тромбоцитопеническую пурпуру, атипичный или комплемент-опосредованный гемолитико-уремический синдром, гемолитико-уремический синдром (опосредованный шига-токсином)
Заболевания с микроангиопатической гемолитической анемией и тромбоцитопенией, часто считаются вторичными по отношению к ТМА, включая трансплантат-ассоциированные ТМА, HELLP-синдром (гемолиз, повышенные уровни печеночных ферментов и низкий уровень тромбоцитов), аутоиммунную ТМА (например, ассоциированную с СКВ, катастрофическим антифосфолипидным синдромом, склеродермическим почечным кризом), ТМА, вызванную приемом лекарственных препаратов, или связанную с тяжелой гипертензией, инфекцией или злокачественным новообразованием
Ретикулоэндотелиальная гиперактивность
Выработка возбудителями инфекции токсина
Clostridium perfringens
Шига-токсин
Токсины
Соединения, проявляющие окислительные свойства (например, дапсон, феназопиридин, нафтален)
Медь (болезнь Вильсона–Коновалова)
Свинец
Яд насекомых
Яд змей
Термическая травма
Связанная с ожогами
Врожденные эритроцитарные аномалии
Приобретенные болезни эритроцитарных мембран
Тяжелая гипофосфатемия (истощение аденозин трифосфата [АТФ])
Пароксизмальная ночная гемоглобинурия
Стоматоцитоз
Шпороклеточная анемия (акантоцитоз)
Врожденные патологии эритроцитарных мембран
Нарушения синтеза гемоглобина
Нестабильные гемоглобины
Заболевания, связанные с нарушением метаболизма красных кровяных телец
Дефекты гликолитического пути (например, недостаточная активность пируваткиназы)
Дефекты гексозомонофосфатного шунта (например, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы [Г6ФД])