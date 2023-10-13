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Гемодинамические профили легочной гипертензии

Тип

Среднее давление в легочной артерии в состоянии покоя

Давление заклинивания легочной артерии*

Легочное сосудистое сопротивление †

Прекапиллярная легочная гипертензия (например, хронические заболевания легких, венозная тромбоэмболия)

> 20 мм рт. ст.

В норме ( 15 мм рт. ст.)

Повышенный (≥ 2 единиц Вуда)

Посткапиллярная легочная гипертензия (например, болезнь левых отделов сердца)

> 20 мм рт. ст.

Повышенный (> 15 мм рт. ст.)

Нормальный (< 2 единиц Вуда)

Комбинированная предкапиллярная и посткапиллярная легочная гипертензия (например, хроническое прекапиллярное ремоделирование сосудов, возникающее у пациентов с посткапиллярной легочной гипертензией, вызванной сердечными заболеваниями)

20 mmHg

Повышенный (> 15 мм рт. ст.)

Повышенный (≥ 2 единиц Вуда)

* Также называется давлением окклюзии легочной артерии.

† Измеряется с помощью канюляции правых отделов сердца. Единица измерения Вуда, также называемая гибридной единицей сопротивления, обозначается как мм рт. ст. × мин/л.

Data from Humbert M, Kovacs G, Hoeper MM, et al. 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Eur Respir J 2023;61(1):2200879. Published 2023 Jan 6. doi:10.1183/13993003.00879-2022

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