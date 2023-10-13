Гемодинамические профили легочной гипертензии
Тип
Среднее давление в легочной артерии в состоянии покоя
Давление заклинивания легочной артерии*
Легочное сосудистое сопротивление †
Прекапиллярная легочная гипертензия (например, хронические заболевания легких, венозная тромбоэмболия)
> 20 мм рт. ст.
В норме (≤ 15 мм рт. ст.)
Повышенный (≥ 2 единиц Вуда)
Посткапиллярная легочная гипертензия (например, болезнь левых отделов сердца)
> 20 мм рт. ст.
Повышенный (> 15 мм рт. ст.)
Нормальный (< 2 единиц Вуда)
Комбинированная предкапиллярная и посткапиллярная легочная гипертензия (например, хроническое прекапиллярное ремоделирование сосудов, возникающее у пациентов с посткапиллярной легочной гипертензией, вызванной сердечными заболеваниями)
20 mmHg
Повышенный (> 15 мм рт. ст.)
Повышенный (≥ 2 единиц Вуда)
* Также называется давлением окклюзии легочной артерии.
† Измеряется с помощью канюляции правых отделов сердца. Единица измерения Вуда, также называемая гибридной единицей сопротивления, обозначается как мм рт. ст. × мин/л.
Data from Humbert M, Kovacs G, Hoeper MM, et al. 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Eur Respir J 2023;61(1):2200879. Published 2023 Jan 6. doi:10.1183/13993003.00879-2022