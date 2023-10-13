Вычисление сердечного выброса
Метод Фика
Числитель представляет расход кислорода (O2 потребленный легкими в мл за минуту).
Метод разведения индикатора
Знаменатель представляет собой сумму концентраций контрастных препаратов в каждый момент времени.
Метод термодилюции
TB – TI разница между температурой тела и температурой вводимого вещества; вводимым веществом обычно служат декстраны или раствор натрия хлорида. Знаменатель отражает сумму изменений температуры в каждый момент времени.
SaO2 = сатурация артериальной крови кислородом (%); SvO2 = сатурация смешанной венозной крови кислородом (%), измеряемая в легочной артерии.