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Вычисление сердечного выброса

Метод Фика

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Числитель представляет расход кислорода (O2 потребленный легкими в мл за минуту).

Метод разведения индикатора

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Знаменатель представляет собой сумму концентраций контрастных препаратов в каждый момент времени.

Метод термодилюции

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TB – TI разница между температурой тела и температурой вводимого вещества; вводимым веществом обычно служат декстраны или раствор натрия хлорида. Знаменатель отражает сумму изменений температуры в каждый момент времени.

SaO2 = сатурация артериальной крови кислородом (%); SvO2 = сатурация смешанной венозной крови кислородом (%), измеряемая в легочной артерии.

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