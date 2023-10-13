Выбор препаратов для лечения судорог
Тип
Медицинские препараты
Применение
Генерализованные тонико-клонические приступы
Дивальпроекс (в РФ не зарегистрирован)
Соли вальпроевой кислоты
Монотерапия первой линии
Ламотриджин
Леветирацетам
Топирамат
Монотерапия второй линии или дополнительная терапия
Лакосамид
Перампанел
Зонисамид
Дополнительная терапия
Фенобарбитал
Несмотря на свою эффективность, рассматривается как препарат для монотерапии второй линии вследствие своего седативного действия и способности вызывать у детей поведенческие нарушения и затруднять обучение
Различные типы приступов с фокальным началом и фокальных билатеральных тонико-клонических приступов
Карбамазепин
Фосфенитоин (в РФ не зарегистрирован)
Ламотриджин
Леветирацетам
Окскарбазепин
Фенитоин
Топирамат
Монотерапия первой линии
Кенобамат
Дивальпроекс (в РФ не зарегистрирован)
Эсликарбазепин
Габапентин
Лакосамид
Перампанел
Прегабалин
Соли вальпроевой кислоты
Зонисамид
Монотерапия второй линии или дополнительная терапия
Клобазам (в РФ не зарегистрирован)
Фелбамат (в РФ не зарегистрирован)
Тиагабин (в РФ не зарегистрирован)
Вигабатрин (в РФ не зарегистрирован)
Монотерапия третьей линии или дополнительная терапия
Фенобарбитал
Несмотря на свою эффективность, считается менее предпочтительным вследствие своего седативного действия и способности вызывать поведенческие нарушения у детей
Типичные немоторные приступы (абсансы)
Дивальпроекс (в РФ не зарегистрирован)
Этосуксимид
Ламотриджин
Соли вальпроевой кислоты
Монотерапия первой линии
Клобазам (в РФ не зарегистрирован)
Леветирацетам
Топирамат
Зонисамид
Также эффективен
Атипичные немоторные приступы (абсансы)
Немоторные приступы, ассоциированные с другими типами приступов
Дивальпроекс (в РФ не зарегистрирован)
Фелбамат (в РФ не зарегистрирован)
Ламотриджин
Топирамат
Соли вальпроевой кислоты
Монотерапия первой линии
Клоназепам
Так же эффективен, но часто развивается привыкание
Ацетазоламид
Резервный препарат для рефрактерных приступов
Эпилептические (инфантильные) приступы
Атонические приступы
Миоклонические приступы
Дивальпроекс (в РФ не зарегистрирован)
Соли вальпроевой кислоты
Монотерапия первой линии
Вигабатрин (в РФ не зарегистрирован)
Риск необратимого выпадения полей зрения
Клоназепам
Вторая линия
Синдром Драве*
Каннабидиол
Клобазам (в РФ не зарегистрирован)
Топирамат
Соли вальпроевой кислоты
Дополнительная терапия.
Тонические и/или атонические приступы в составе синдрома Леннокса-Гасто
Дивальпроекс (в РФ не зарегистрирован)
Ламотриджин
Топирамат
Соли вальпроевой кислоты
Монотерапия первой линии
Каннабидиол
Дополнительная терапия
Клобазам (в РФ не зарегистрирован)
Фелбамат (в РФ не зарегистрирован)
Зонисамид
Иногда применяется как альтернативная терапия или дополнительная терапия при атонических приступах
Юношеская миоклоническая эпилепсия
Дивальпроекс (в РФ не зарегистрирован)
Соли вальпроевой кислоты
Монотерапия первой линии
Ламотриджин†
Леветирацетам
Топирамат
Зонисамид
Монотерапия второй линии или дополнительная терапия
Неклассифицируемые приступы
Дивальпроекс (в РФ не зарегистрирован)
Соли вальпроевой кислоты
Монотерапия первой линии
Ламотриджин
Монотерапия второй линии
Леветирацетам
Топирамат
Зонисамид
Монотерапия третьей линии или дополнительная терапия
Эпилептический статус
Фосфенитоин (в РФ не зарегистрирован)
Фенитоин
Леветирацетам
Соли вальпроевой кислоты
После первичного введения лоразепама
Примечание: эзогабин был отозван с рынка из-за ограниченных условий применения; медикамент имел особое предостережение о развитии патологии сетчатки и возможной потере зрения.
* Карбамазепин, фенитоин и ламотриджин могут усугубить миоклонус и усилить судороги у пациентов с синдромом Драве.
† Ламотриджин может усугубить миоклонические приступы у некоторых пациентов с ювениальной моноклонической эпилепсией.