Примечание: эзогабин был отозван с рынка из-за ограниченных условий применения; медикамент имел особое предостережение о развитии патологии сетчатки и возможной потере зрения.

* Карбамазепин, фенитоин и ламотриджин могут усугубить миоклонус и усилить судороги у пациентов с синдромом Драве.