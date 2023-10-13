Вспомогательные устройства
Проблемы
Устройство
Трудности с купанием из-за нарушения равновесия и/или слабости ног
Поручни на боковой и задней стенках ванны или туалета; скамейки для ванны; душевые табуретки
Трудность вставать
Поднятые унитазы и удлиненные ножки стульев (которые делают сиденье стула выше)
Слабая хватка рукой
Столовые приборы, рожки для обуви и другие инструменты с большими ручками
Тремор
Столовые приборы, чашки с крышками, шарнирные ложки
Проблемы с координацией движений
Тарелки с ободками и резиновые накладки (для предотвращения скольжения)
Трудность дотянуться рукой или ограниченное движение
Захваты, позволяющие подобрать предмет с пола или взять с полки
Проблемы с кистью
Инструменты с пружинным или электронным управлением
Ограниченное движение или координация
Устройства, которые включают или выключают электроприборы (например, лампы, радиоприемники, вентиляторы) по звуку голоса или с помощью устройства умного дома или приложения сотового телефона
Паралич руки или ноги или иныенарушения значительно ограничивающие функции
Компьютеризированные вспомогательные устройства
Нарушение зрения
Более крупные кнопки или функции голосового управления на телефонах, а также книги с крупным шрифтом или аудиокниги
Потеря слуха
Телефоны и дверные звонки, которые отображают мигающий свет при звонке; умные телефоны с функцией транскрипции речи в текст в режиме реального времени
Трудности с запоминанием
Автоматический набор номера на телефоне, устройства, которые напоминают людям, когда принимать лекарство, карманные устройства и приложения для смарт-устройств, которые записывают и воспроизводят сообщения (напоминания, инструкции, списки) в нужное время, а также портативные устройства безопасности для отслеживания местоположения