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Время прорезывания зубов

Зубы

Число

Возраст прорезывания зубов *

Временные (всего 20)

Нижние центральные резцы

2

5-9 месяцев

Верхние центральные резцы

2

8-12 месяцев

Верхние боковые резцы

2

10-12 месяцев

Нижние боковые резцы

2

12-15 месяцев

Передние моляры†

4

10-16 месяцев

Клыки

4

16-20 месяцев

Средние моляры†

4

20-30 месяцев

Постоянные (всего 32)

Передние моляры†

4

5-7 лет

Резцы

8

6-8 лет

Премоляры

8

9-12 лет

Клыки

4

10-13 лет

Средние моляры†

4

11-13 лет

Задние моляры†

4

17-25 лет

* Значительно варьирует.

†Нумерация коренных зубов ведется от передней к задней части рта (см. рисунок Как идентифицировать зуб).

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