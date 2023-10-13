Время прорезывания зубов
Зубы
Число
Возраст прорезывания зубов *
Временные (всего 20)
Нижние центральные резцы
2
5-9 месяцев
Верхние центральные резцы
2
8-12 месяцев
Верхние боковые резцы
2
10-12 месяцев
Нижние боковые резцы
2
12-15 месяцев
Передние моляры†
4
10-16 месяцев
Клыки
4
16-20 месяцев
Средние моляры†
4
20-30 месяцев
Постоянные (всего 32)
Передние моляры†
4
5-7 лет
Резцы
8
6-8 лет
Премоляры
8
9-12 лет
Клыки
4
10-13 лет
Средние моляры†
4
11-13 лет
Задние моляры†
4
17-25 лет
* Значительно варьирует.
†Нумерация коренных зубов ведется от передней к задней части рта (см. рисунок Как идентифицировать зуб).