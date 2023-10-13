Вопросы для скрининга алкоголизма у детей и подростков Национального Института по проблемам злоупотребления алкоголеь и алкоголизма (NIAAA)
Возрастная группа*
Первый вопрос
Второй вопрос
Интерпретация
Уровни риска по возрасту
Начальная школа (как правило, 9-11 лет)
Есть ли у вас друзья, которые употребляли любой напиток, содержащий алкоголь, в прошлом году?
В прошлом году, вы когда-нибудь делали более нескольких глотков любого напитка, содержащего алкоголь?
Друзья: любое употребление алкогольных напитков усиливает беспокойство
Пациент: любое употребление алкогольных напитков повышает риск
≤ 11 лет: любое употребление алкогольных напитков увеличивает риск
Средняя школа (как правило, 11-14 лет)
Есть ли у вас друзья, которые употребляли любой напиток, содержащий алкоголь, в прошлом году?
В прошлом году, в течение скольких дней вы сделали более нескольких глотков любого напитка, содержащего алкоголь?
Друзья: любое употребление алкогольных напитков усиливает беспокойство
Пациент: любое употребление алкогольных напитков от умеренного до самого высокого риска в зависимости от возраста и количества дней
≤ 11 лет: любое употребление алкогольных напитков увеличивает риск
12-14 лет: умеренный риск 1-5 дней; высокий риск > 5 дней
Средняя школа (как правило, 14-18 лет)
В прошлом году, в течение скольких дней вы сделали более нескольких глотков любого напитка, содержащего алкоголь?
Если ваши друзья пьют, сколько напитков они обычно пьют?
Пациент: низкий, средний или высокий риск в зависимости от возраста и количества дней
Друзья: неумеренное употребление алкоголя (3-5 и более напитков) усиливает беспокойство
14-15 лет: умеренный риск 1-5 дней; высокий риск > 5 дней
16 лет: умеренный риск 6-11 дней; высокий риск > 11 дней
17 лет: умеренный риск 6-24 дней; высокий риск > 24 дней
18 лет: умеренный риск 12-52 дней; высокий риск > 52 дней
* Уровень школы используется потому, что риск увеличивается с переходом на более высокий уровень.
NIAAA = National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.