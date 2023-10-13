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Вопросы для скрининга алкоголизма у детей и подростков Национального Института по проблемам злоупотребления алкоголеь и алкоголизма (NIAAA)

Возрастная группа*

Первый вопрос

Второй вопрос

Интерпретация

Уровни риска по возрасту

Начальная школа (как правило, 9-11 лет)

Есть ли у вас друзья, которые употребляли любой напиток, содержащий алкоголь, в прошлом году?

В прошлом году, вы когда-нибудь делали более нескольких глотков любого напитка, содержащего алкоголь?

Друзья: любое употребление алкогольных напитков усиливает беспокойство

Пациент: любое употребление алкогольных напитков повышает риск

≤ 11 лет: любое употребление алкогольных напитков увеличивает риск

Средняя школа (как правило, 11-14 лет)

Есть ли у вас друзья, которые употребляли любой напиток, содержащий алкоголь, в прошлом году?

В прошлом году, в течение скольких дней вы сделали более нескольких глотков любого напитка, содержащего алкоголь?

Друзья: любое употребление алкогольных напитков усиливает беспокойство

Пациент: любое употребление алкогольных напитков от умеренного до самого высокого риска в зависимости от возраста и количества дней

≤ 11 лет: любое употребление алкогольных напитков увеличивает риск

12-14 лет: умеренный риск 1-5 дней; высокий риск > 5 дней

Средняя школа (как правило, 14-18 лет)

В прошлом году, в течение скольких дней вы сделали более нескольких глотков любого напитка, содержащего алкоголь?

Если ваши друзья пьют, сколько напитков они обычно пьют?

Пациент: низкий, средний или высокий риск в зависимости от возраста и количества дней

Друзья: неумеренное употребление алкоголя (3-5 и более напитков) усиливает беспокойство

14-15 лет: умеренный риск 1-5 дней; высокий риск > 5 дней

16 лет: умеренный риск 6-11 дней; высокий риск > 11 дней

17 лет: умеренный риск 6-24 дней; высокий риск > 24 дней

18 лет: умеренный риск 12-52 дней; высокий риск > 52 дней

* Уровень школы используется потому, что риск увеличивается с переходом на более высокий уровень.

NIAAA = National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.

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