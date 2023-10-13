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Возраст матери и риск рождения ребенка с хромосомной аномалией*

Возраст женщины

Риск возникновения любых хромосомных нарушений

20

0,2 %

30

0,3 %

35

0,6 %

40

1,6 %

45

5,4 %

49

15 %

* Данная таблица содержит только те хромосомные нарушения, которые можно выявить с помощью стандартного хромосомного анализа. Риски рождения ребенка с субмикроскопическими хромосомными нарушениями (которые можно выявить только с помощью специального анализа) не указаны.

Hook EB. Rates of chromosome abnormalities at different maternal ages. Obstet Gynecol. 1981 Sep;58(3):282–285.

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