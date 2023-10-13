Возможные взаимодействия витаминов с лекарственными препаратами
Нутриент
Лекарственный препарат
Антибиотики, противоэпилептические препараты
Алкоголь, 5-флуорорацил, метформин, метотрексат, оральные контрацептивы, противоэпилептические препараты (например, фенобарбитал, фенитоин, примидон), триамтерен, триметоприм
Алкоголь, изониазид
Алкоголь, барбитураты, фенотиазины, тиазидные диуретики, трициклические антидепрессанты
Алкоголь, оральные контрацептивы, антагонисты тиаминав кофе, чае, сырой рыбе, краснокочанной капусте
Холестирамин, минеральное масло
Алкоголь, противоэпилептические препараты, кортикостероиды, циклосерин, гидралазин, изониазид, леводопа, оральные контрацептивы, пеницилламин
Антациды, метформин, закись азота (повторяющееся воздействие)
Кортикостероиды
Антипсихотики, кортикостероиды, минеральное масло, противоэпилептические препараты, рифампин
Минеральное масло, варфарин
Антибиотики, противоэпилептические препараты, минеральное масло, рифампин, варфарин