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Возможные взаимодействия витаминов с лекарственными препаратами

Нутриент

Лекарственный препарат

Биотин

Антибиотики, противоэпилептические препараты

Фолат

Алкоголь, 5-флуорорацил, метформин, метотрексат, оральные контрацептивы, противоэпилептические препараты (например, фенобарбитал, фенитоин, примидон), триамтерен, триметоприм

Ниацин

Алкоголь, изониазид

Рибофлавин

Алкоголь, барбитураты, фенотиазины, тиазидные диуретики, трициклические антидепрессанты

Тиамин

Алкоголь, оральные контрацептивы, антагонисты тиаминав кофе, чае, сырой рыбе, краснокочанной капусте

Витамин А

Холестирамин, минеральное масло

Витамин B6

Алкоголь, противоэпилептические препараты, кортикостероиды, циклосерин, гидралазин, изониазид, леводопа, оральные контрацептивы, пеницилламин

Витамин B12

Антациды, метформин, закись азота (повторяющееся воздействие)

Витамин С

Кортикостероиды

Витамин D

Антипсихотики, кортикостероиды, минеральное масло, противоэпилептические препараты, рифампин

Витамин Е

Минеральное масло, варфарин

Витамин К

Антибиотики, противоэпилептические препараты, минеральное масло, рифампин, варфарин

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