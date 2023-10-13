Возможное влияние лекарственных средств на абсорбцию или метаболизм витаминов
Лекарственные препараты
Эффекты
Этанол
Ухудшает утилизацию тиамина
Изониазид
Препятствует метаболизму ниацина и пиридоксина
Этанол и пероральные контрацептивы
Ингибируют абсорбцию фолатов
Фенитоин, фенобарбитал, примидон или фенотиазины
У большинства больных развивается дефицит фолата (фолиевой кислоты)*, вызванный, вероятно, поражением микросомальных печеночных ферментов, метаболизирующих данные препараты
Противосудорожные препараты (например, карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин)
Может снижать метаболизм витамина D
Аминосалициловая кислота, медленно высвобождающийся йодид калия, колхицин, трифлуоперазин, метформин, этанол и пероральные контрацептивы
Препятствуют всасыванию витамина B12
Пероральные контрацептивы с высокой дозой прогестина.
Могут вызывать депрессию, вероятно, из-за метаболически индуцированного дефицита триптофана
Ингибиторы протонной помпы
Могут снижать абсорбцию витамина B12, витамина С, железа, кальция и магния
*Добавки с фолатом могут уменьшать эффективность фенитоина.