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Возможное влияние лекарственных средств на абсорбцию или метаболизм витаминов

Лекарственные препараты

Эффекты

Этанол

Ухудшает утилизацию тиамина

Изониазид

Препятствует метаболизму ниацина и пиридоксина

Этанол и пероральные контрацептивы

Ингибируют абсорбцию фолатов

Фенитоин, фенобарбитал, примидон или фенотиазины

У большинства больных развивается дефицит фолата (фолиевой кислоты)*, вызванный, вероятно, поражением микросомальных печеночных ферментов, метаболизирующих данные препараты

Противосудорожные препараты (например, карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин)

Может снижать метаболизм витамина D

Аминосалициловая кислота, медленно высвобождающийся йодид калия, колхицин, трифлуоперазин, метформин, этанол и пероральные контрацептивы

Препятствуют всасыванию витамина B12

Пероральные контрацептивы с высокой дозой прогестина.

Могут вызывать депрессию, вероятно, из-за метаболически индуцированного дефицита триптофана

Ингибиторы протонной помпы

Могут снижать абсорбцию витамина B12, витамина С, железа, кальция и магния

*Добавки с фолатом могут уменьшать эффективность фенитоина.

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