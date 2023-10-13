Возможное влияние лекарственных препаратов на минеральный обмен
Лекарственные препараты
Эффекты
Диуретики, особенно тиазиды, и кортикостероиды
Могут выводить калий из организма*
Слабительные при повторном использовании
Могут выводить калий*
Кортизол, дезоксикортикостерон и альдостерон†
Вызывают заметное удержание натрия и воды, по крайней мере временно
Сульфонилмочевина и литий
Нарушают механизмы накопления или высвобождения йода из щитовидной железы
Пероральные контрацептивы
Снижают уровень цинка в крови, повышают уровень меди
Некоторые антибиотики (например, тетрациклин)
Уменьшают абсорбцию железа
*При уменьшении уровня калия повышается склонность к дигоксин-индуцированным сердечным аритмиям.
†При приеме преднизона, преднизолона и некоторых других аналогов кортикостероидов наблюдается намного меньшее удержание натрия и воды.