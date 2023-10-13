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Возможное влияние лекарственных препаратов на минеральный обмен

Лекарственные препараты

Эффекты

Диуретики, особенно тиазиды, и кортикостероиды

Могут выводить калий из организма*

Слабительные при повторном использовании

Могут выводить калий*

Кортизол, дезоксикортикостерон и альдостерон

Вызывают заметное удержание натрия и воды, по крайней мере временно

Сульфонилмочевина и литий

Нарушают механизмы накопления или высвобождения йода из щитовидной железы

Пероральные контрацептивы

Снижают уровень цинка в крови, повышают уровень меди

Некоторые антибиотики (например, тетрациклин)

Уменьшают абсорбцию железа

*При уменьшении уровня калия повышается склонность к дигоксин-индуцированным сердечным аритмиям.

При приеме преднизона, преднизолона и некоторых других аналогов кортикостероидов наблюдается намного меньшее удержание натрия и воды.

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