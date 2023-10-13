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Воздействие облучения всего организма от наружных источников радиации или внутренней абсорбции

Фаза синдрома

Характеристика

Диапазон дозы (Гр)*, †

1–2

2–6

6–8

8–30

> 30

Продром

Частоты приступов тошноты и рвоты

5–50%

50–100%

75–100%

90–100%

100%

Время появления тошноты и рвоты после облучения‡

2–6 часов

1–2 часа

10-60 минут

< 10 минут

Минуты

Длительность тошноты и рвоты

< 24 часов

24-48 часов

< 48 часов

< 48 часов

Н/д (пациент умирает в течении < 48 часов)

Тяжесть и частота диарреи

Нет

Отсутствует до слабой (< 10%)

От умеренной до сильной (> 10%)

Сильная (> 95%)

Сильная (100%)

Время начала диареи после облучения

3–8 часов

1–3 часа

< 1 часа

< 1 часа

Тяжесть и частота головной боли

Легкая

Слабая до умеренной (50%)

Умеренная (80%)

Сильная (80-90%)

Сильная (100%)

Время начала головной боли после облучения

4-24 часа

3–4 часа

1–2 часа

< 1 часа

Тяжесть повышения температуры тела

Без повышения

Умеренное повышение

От среднетяжелого до тяжелого

Тяжелая

Тяжелую

Частота повышения температуры

10–100%

100%

100%

100%

Время начала лихорадки после облучения

1–3 часа

< 1 часа

< 1 часа

< 1 часа

Функция центральной нервной системы

Не изменено

Когнитивные нарушения в течение 6-20 часов

Когнитивные нарушения в течение > 24 часов

При более высоких дозах быстрая недееспособность

Может быть период просветления в течение нескольких часов

Атаксия

Судороги

Тремор

Летаргия

Латентный период

Отсутствие симптомов

28-31 день

7-28 дней

< 7 дн.

Нет

Нет

Разгар болезни

Клиническая картина

Лейкопения легкая до умеренной

Усталость

Слабость

Лейкопения умеренная до тяжелой

Пурпура

Кровоизлияние

Инфекции

Эпиляция после 3 Гр

Тяжелая лейкопения

Высокая температура

Диарея

Рвота

Головокружение и потеря ориентации

Гипотензия

Нарушение электролитного баланса

Тошнота

Рвота

Тяжелая диарея

Высокая температура

Нарушение электролитного баланса

Шок

Н/д (пациент умирает в течении < 48 часов)

Основной системный синдром

Гемопоэтический

Гемопоэтический

Желудочно-кишечный тракт (клетки слизистой оболочки)

Желудочно-кишечный тракт (клетки слизистой оболочки)

Центральная нервная система

Госпитализация

Амбулаторное наблюдение

От рекомендованного до необходимого

Срочное

Паллиативное лечение (только симптоматическое)

Паллиативное лечение (только симптоматическое)

Высокая смертность без медицинского лечения

0–5%

5–100%

95–100%

100%

100%

Высокая смертность без медицинского лечения

0–5%

5–50%

50–100%

100%

100%

Смерть

6-8 недель

4-6 недель

2-4 недель

2 дня–2 недели

1–2 дня

* 1 рад=1 сГр; 100 рад=1 Гр.

† Облучение всего организма в дозе ~1 Гр с малой вероятностью вызовет какие-либо симптомы.

‡ Хотя время появления рвоты является быстрым и дешевым методом для определения дозы радиации, использовать его надо с осторожностью, поскольку он не точный и дает много ложно положительных результатов. Дополнительная информация, такая как подсчет лимфоцитов и подробные сведения о возможности облучения повышает точность оценки.

Adapted from Military Medical Operations Armed Forces Radiobiology Research Institute: Medical Management of Radiological Casualties, edition 3. June 2010.

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