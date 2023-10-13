Воздействие облучения всего организма от наружных источников радиации или внутренней абсорбции
Фаза синдрома
Характеристика
Диапазон дозы (Гр)*, †
1–2
2–6
6–8
8–30
> 30
Продром
Частоты приступов тошноты и рвоты
5–50%
50–100%
75–100%
90–100%
100%
Время появления тошноты и рвоты после облучения‡
2–6 часов
1–2 часа
10-60 минут
< 10 минут
Минуты
Длительность тошноты и рвоты
< 24 часов
24-48 часов
< 48 часов
< 48 часов
Н/д (пациент умирает в течении < 48 часов)
Тяжесть и частота диарреи
Нет
Отсутствует до слабой (< 10%)
От умеренной до сильной (> 10%)
Сильная (> 95%)
Сильная (100%)
Время начала диареи после облучения
—
3–8 часов
1–3 часа
< 1 часа
< 1 часа
Тяжесть и частота головной боли
Легкая
Слабая до умеренной (50%)
Умеренная (80%)
Сильная (80-90%)
Сильная (100%)
Время начала головной боли после облучения
—
4-24 часа
3–4 часа
1–2 часа
< 1 часа
Тяжесть повышения температуры тела
Без повышения
Умеренное повышение
От среднетяжелого до тяжелого
Тяжелая
Тяжелую
Частота повышения температуры
—
10–100%
100%
100%
100%
Время начала лихорадки после облучения
—
1–3 часа
< 1 часа
< 1 часа
< 1 часа
Функция центральной нервной системы
Не изменено
Когнитивные нарушения в течение 6-20 часов
Когнитивные нарушения в течение > 24 часов
При более высоких дозах быстрая недееспособность
Может быть период просветления в течение нескольких часов
Атаксия
Судороги
Тремор
Летаргия
Латентный период
Отсутствие симптомов
28-31 день
7-28 дней
< 7 дн.
Нет
Нет
Разгар болезни
Клиническая картина
Лейкопения легкая до умеренной
Усталость
Слабость
Лейкопения умеренная до тяжелой
Пурпура
Кровоизлияние
Инфекции
Эпиляция после 3 Гр
Тяжелая лейкопения
Высокая температура
Диарея
Рвота
Головокружение и потеря ориентации
Гипотензия
Нарушение электролитного баланса
Тошнота
Рвота
Тяжелая диарея
Высокая температура
Нарушение электролитного баланса
Шок
Н/д (пациент умирает в течении < 48 часов)
Основной системный синдром
Гемопоэтический
Гемопоэтический
Желудочно-кишечный тракт (клетки слизистой оболочки)
Желудочно-кишечный тракт (клетки слизистой оболочки)
Центральная нервная система
Госпитализация
Амбулаторное наблюдение
От рекомендованного до необходимого
Срочное
Паллиативное лечение (только симптоматическое)
Паллиативное лечение (только симптоматическое)
Высокая смертность без медицинского лечения
0–5%
5–100%
95–100%
100%
100%
Высокая смертность без медицинского лечения
0–5%
5–50%
50–100%
100%
100%
Смерть
6-8 недель
4-6 недель
2-4 недель
2 дня–2 недели
1–2 дня
* 1 рад=1 сГр; 100 рад=1 Гр.
† Облучение всего организма в дозе ~1 Гр с малой вероятностью вызовет какие-либо симптомы.
‡ Хотя время появления рвоты является быстрым и дешевым методом для определения дозы радиации, использовать его надо с осторожностью, поскольку он не точный и дает много ложно положительных результатов. Дополнительная информация, такая как подсчет лимфоцитов и подробные сведения о возможности облучения повышает точность оценки.
Adapted from Military Medical Operations Armed Forces Radiobiology Research Institute: Medical Management of Radiological Casualties, edition 3. June 2010.