‡ Хотя время появления рвоты является быстрым и дешевым методом для определения дозы радиации, использовать его надо с осторожностью, поскольку он не точный и дает много ложно положительных результатов. Дополнительная информация, такая как подсчет лимфоцитов и подробные сведения о возможности облучения повышает точность оценки.