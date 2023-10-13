Внутривенные препараты для лечения детей с тяжелой гипертонией и симптомами или признаками поражения органов-мишеней
Класс препаратов
Дозировка
Побочные действия
Примечания
Лекарственные препараты первого ряда
Лабеталол (комбинированный альфа- и бета-адренергический блокатор)
Инфузия: 0,25–3 мг/кг/час внутривенно; начать с низкой дозы и постепенно титровать по мере необходимости для контроля артериального давления
Болюс: 0,2–1 мг/кг внутривенно каждые 10–20 минут, увеличивая до 40 мг/доза при необходимости
Может вызывать брадикардию, хрипы
Относительно пациентов с астмой или сердечной недостаточностью следует принимать во внимание относительные противопоказания или предостережения.
Никардипин (блокатор кальциевых каналов)
Инфузия: первоначально 0,5–1 мкг/кг/мин внутривенно (можно дать начальный одноразовый болюс 30 мкг/кг, не превышающий 2 мг до инфузии) титровать вверх каждые 15–30 минут до максимума 4 мкг/кг/мин
Может вызывать рефлекторную тахикардию
Может повышать уровень циклоспорина/такролимуса
Никардипин лучше назначать младенцам, детям с заболеваниями легких или детям с выраженной астмой.
Препараты 2-й линии
Гидралазин (прямой вазодилататор)
Болюс: 0,1–0,2 мг/кг до 0,4 мг/кг на дозу внутривенно каждые 4–6 часов, максимальная доза – 20 мг (может быть введена внутримышечно, но имеет еще более медленное начало действия)
Тахикардия, головная боль
Гидралазин назначается только в виде болюса, поскольку его более длительное время начала действия (4 часа) не столь эффективно в чрезвычайных ситуациях.
Ответная реакция на этот препарат варьирует в зависимости от эффективности и скорости.
Нитропруссид натрия (прямой вазодилататор)
Инфузия: начиная с 0,3–0,5 мкг/кг/мин внутривенно увеличивают каждые 3–5 мин при необходимости до максимальной дозы 10 мкг/кг/мин (типичная доза 3–4 мкг/кг/мин)
Отравление цианидами при длительном применении (> 72 часов) или при почечной недостаточности
Может повышать внутричерепное давление
Этот препарат сложно использовать.
Препараты 2-й или 3-й линии
Эсмолол (бета-адренергический блокатор)
Инфузия: 100-–500 мкг/кг/мин внутривенно
Может вызывать выраженную брадикардию
Эсмолол является препаратом очень короткого действия, поэтому необходима постоянная инфузия.
Этот препарат противопоказан при феохромоцитоме.