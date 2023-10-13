* Модифицирующие факторы: Сопутствующие заболевания : хроническое заболевание сердца, легких, печени или почек, сахарный диабет, расстройство, связанное с употреблением алкоголя, рак, аспления.

Факторы риска инфекции МРЗС или Pseudomonas aeruginosa включают предшествующее выделение МРЗС или P. aeruginosa из дыхательных путей или недавнюю госпитализацию + прием парентеральных антибиотиков (в последние 90 дней).