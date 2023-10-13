Внебольничная пневмония у взрослых
Группа
Вероятные возбудители
Эмпирическое лечение
I. Амбулаторные пациенты - отсутствие сопутствующих заболеваний или факторов риска развития инфекции МРЗС и синегнойной палочки*
Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae, вирусы-возбудители инфекций дыхательных путей, прочие микроорганизмы (например, Legionella, Mycobacterium tuberculosis, эндемичные грибковые инфекции)
Амоксициллин
плюс либо
Макролиды (азитромицин или кларитромицин)
или
Доксициклин (при аллергии на макролиды)
II. Амбулаторные пациенты — наличие сопутствующих заболеваний*
S. pneumoniae, в том числе его резистентные к антибиотикам формы; M. pneumoniae; C. pneumoniae; смешанные инфекции (бактерии + атипичный патоген или вирус); H. influenzae; кишечные грамотрицательные микроорганизмы; респираторные вирусы; прочие микроорганизмы (например, типы Moraxella catarrhalis, Legionella, анаэробные бактерии [аспирационно], M. tuberculosis, эндемические грибы)
Бета-лактамы (цефподоксим, цефуроксим, амоксициллин или амоксициллин/клавуланат)
плюс либо
Макролиды перорально
или
Антипневмококковый фторхинолон перорально или в/в (например, моксифлоксацин, левофлоксацин)
III. Госпитализированные пациенты — не в отделение интенсивной терапии, нет факторов риска для МРЗС или синегнойной палочки
S. pneumoniae, H. influenzae; M. pneumoniae; C. pneumoniae; смешанная инфекция (бактерия + атипичный возбудитель или вирус); вирусы-возбудители инфекций дыхательных путей; виды Legionella, прочие микроорганизмы (например M. tuberculosis, эндемичные грибковые инфекции, Pneumocystis jirovecii)
Азитромицин
плюс
Бета-лактам в/в (цефотаксим или цефтриаксон)
или
Противопневмококковый фторхинолон перорально или внутривенно (монотерапия)
Иммунизация, вакцины и антибиотики (IVA). Пациенты отделения интенсивной терапии - нет факторов риска инфицирования МРЗС или синегнойной палочкой
S. pneumoniae, в том числе устойчивые к антибиотикам формы; виды рода Legionella; H. influenzae; кишечные грамотрицательные микроорганизмы; Staphylococcus aureus; M. pneumoniae; респираторные вирусы, прочие микроорганизмы (например, C. pneumoniae, M. tuberculosis, эндемические грибы)
Бета-лактам в/в (цефотаксим или цефтриаксон)
плюс либо
Противопневмококковый фторхинолон внутривенно
или
Азитромицин
IVB. У стационарных пациентов или пациентов отделения интенсивной терапии — присутствуют факторы риска инфекции MRSA или Pseudomonas (если предшествующее выделение патогена является единственным фактором риска, добавьте первоначально антибиотик, действующий только на этот патоген, и получите культуры)
То же, что и для категории IVA (выше) плюс МРЗС или Pseudomonas
Линезолид или ванкомицин
или/плюс
Антипсевдомонадные бета-лактамы (цефепим, цетазидим, имипенем, меропенем, пиперациллин/тазобактам) или азтреонам (при аллергии или непереносимости бета-лактамов)
* Модифицирующие факторы:
МРЗС = метициллинрезистентный Staphylococcus aureus.
Данные из Metlay JP, Waterer GW, Long AC, et al. Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia. An Official Clinical Practice Guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America. Am J Respir Crit Care Med 2019;200(7):e45-e67. doi:10.1164/rccm.201908-1581ST