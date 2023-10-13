Влияние некоторых лекарственных средств и веществ на аппетит, усвоение пищи и метаболизм
Лекарственные препараты и вещества
Эффект
Алкоголь, антигистаминные препараты, глюкокортикоиды, дронабинол, инсулин, ацетат мегестрола, миртазапин, многие психоактивные препараты, сульфонилмочевины, тиреоидные гормоны
Усиление аппетита
Некоторые антибиотики, наполнители (метилцеллюлоза, гуаровая камедь), циклофосфамид, дигоксин, глюкагон, индометацин, морфий, флуоксетин
Снижение аппетита
Орлистат
Уменьшает поглощение жира
Октреотид, опиоиды, фенотиазины, антипсихотики второго поколения, фенитоин, пробенецид, тиазидные диуретики, кортикостероиды, варфарин
Повышает уровень глюкозы в крови
Ангиотензин-превращающий фермент (АПФ), аспирин, барбитураты, бета-блокаторы, инсулин, ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО), пероральные антигипергликемические препараты, фенацетин, фенилбутазон, сульфонамиды
Понижает уровень глюкозы в крови
Аспирин и р-аминосалициловая кислота, L-аспарагиназа, хлортетрациклин, колхицин, декстраны, глюкагон, ниацин, фениндион, статины, сульфинпиразон, трифлуперидол
Понижает уровень липидов в крови
Кортикостероиды коры надпочечников, хлорпромазин, некоторые антипсихотики второго поколения, этанол, соматотропин, оральные контрацептивы (комбинация прогестина и эстрогена), тиоурацил, витамин D
Повышает уровень липидов в крови
Хлорамфеникол, тетрациклин
Понижает белковый метаболизм