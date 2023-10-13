Влияние изменения предельной концентрации лейкоцитов у пациентов с подозрением на аппендицит
Предельная концентрация лейкоцитов*
Чувствительность
Специфичность
КВ+
КВ-
> 10,500
84%
53,13%
1,79
0,3
> 11,500
78%
62,5%
2,13
0,32
> 12,850
68%
75%
2,72
0,43
> 13,400
61,33%
78,12%
2,86
0,45
> 14,300
56,67%
81,25%
3,2
0,49
* Различные пороговые значения выбираются для непрерывной переменной, такой как количество лейкоцитов; результаты выше порогового значения считаются положительными, а ниже — отрицательными. Значения указаны на микролитр крови.
КВ = коэффициент вероятности.
Adapted from Keskek M, Tez M, Yoldas O, et al: Receiver operating characteristic analysis of leukocyte counts in operations for suspected appendicitis. American Journal of Emergency Medicine 26:769–772, 2008.