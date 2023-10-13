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Влияние изменения предельной концентрации лейкоцитов у пациентов с подозрением на аппендицит

Предельная концентрация лейкоцитов*

Чувствительность

Специфичность

КВ+

КВ-

> 10,500

84%

53,13%

1,79

0,3

> 11,500

78%

62,5%

2,13

0,32

> 12,850

68%

75%

2,72

0,43

> 13,400

61,33%

78,12%

2,86

0,45

> 14,300

56,67%

81,25%

3,2

0,49

* Различные пороговые значения выбираются для непрерывной переменной, такой как количество лейкоцитов; результаты выше порогового значения считаются положительными, а ниже — отрицательными. Значения указаны на микролитр крови.

КВ = коэффициент вероятности.

Adapted from Keskek M, Tez M, Yoldas O, et al: Receiver operating characteristic analysis of leukocyte counts in operations for suspected appendicitis. American Journal of Emergency Medicine 26:769–772, 2008.

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