Влияние возраста на особенности клинических эффектов некоторых лекарственных препаратов
Класс
Лекарственный препарат
Действие
Эффект старения
Анальгетики
Морфин
Сильный анальгезирующий эффект
↑
Пентазоцин
Анальгетический эффект
↑
Антикоагулянты
Гепарин
Частичное тромбопластиновое время (ЧТВ)
↔
Варфарин
ПВ/МНО (протромбиновое время/международное нормализованное отношение)
↑
Бронходилататоры
Альбутерол
Бронходилатация
↓
Ипратропий
Бронходилатация
↔
Сердечно-сосудистые препараты
Ангиотензин II
блокаторы рецепторов
Пониженное артериальное давление
↑
Дилтиазем
Сильный антигипертензивный эффект
↑
Эналаприл
Сильный антигипертензивный эффект
↑
Фелодипин
Антигипертензивный эффект
↑
Изопротеренол
Учащение пульса
↓
Увеличение фракции выброса
↓
Венодилатация
↓
Нитроглицерин
Венодилатация
↔
Норадреналин
Острая вазоконстрикция
↔
Фенилэфрин
Острая веноконстрикция
↔
Сильный гипертензивный эффект
↔
Празозин
Сильный антигипертензивный эффект
↔
Пропранолол (и другие бета-блокаторы)
Урежение числа сердечных сокращений
↓
Верапамил
Сильный антигипертензивный эффект, замедление внутрисердечной проводимости
↑
Диуретики
Буметанид
Усиление мочевыделения и экскреции натрия
↓
Фуросемид
Снижение восприимчивости к диуретику
↓
Пероральные гипогликемические препараты
Глибенкламид*
Постоянный гипогликемический эффект
↑
Употребление психотропных препаратов
Диазепам
Седация
↑
Дифенгидрамин
Нарушение психомоторных функций
↑
Галоперидол
Сильный седативный эффект
↑
Мидазолам
Активность на электроэнцефалограмме (ЭЭГ)
↑
Седация
↑
Темазепам
Осаночное колебание
↑
Психомоторный эффект
↑
Седация
↑
Тиопентал
Анестезия
↔
Триазолам
Седация
↑
Другие
Атропин
Замедленная эвакуация из желудка
↔
Леводопа
Побочные эффекты
↑
Метоклопрамид
Седация
↔
↔↔ = неизменен; ↑ = увеличен; ↓ = уменьшен.
*Пожилые люди особенно восприимчивы к гипогликемическому действию препаратов, снижающих уровень глюкозы. Гипогликемия может быть довольно проблематичной для диагностирования в случае пожилых пациентов.
Adapted and updated from Cusack BJ, Vestal RE: Clinical pharmacology: Special considerations in the elderly. В Practice of Geriatric Medicine, edited by E Calkins, PJ Davis, and AB Ford. Дэвис и А.Б.Форд, Филадельфия, ВБ Сондерс Кампани, 1986, стр. 115-136; использовано с разрешения.