↔↔ = неизменен; ↑ = увеличен; ↓ = уменьшен.

*Пожилые люди особенно восприимчивы к гипогликемическому действию препаратов, снижающих уровень глюкозы. Гипогликемия может быть довольно проблематичной для диагностирования в случае пожилых пациентов.