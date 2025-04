Adapted and updated from Cusack BJ, Vestal RE: Clinical pharmacology: Special considerations in the elderly. В Practice of Geriatric Medicine, edited by E Calkins, PJ Davis, and AB Ford. Дэвис и А.Б.Форд, Филадельфия, ВБ Сондерс Кампани, 1986, стр. 115-136; использовано с разрешения.