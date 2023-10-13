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Влияние возраста на особенности клинических эффектов некоторых лекарственных препаратов

Класс

Лекарственный препарат

Действие

Эффект старения

Анальгетики

Морфин

Сильный анальгезирующий эффект

Пентазоцин

Анальгетический эффект

Антикоагулянты

Гепарин

Частичное тромбопластиновое время (ЧТВ)

Варфарин

ПВ/МНО (протромбиновое время/международное нормализованное отношение)

Бронходилататоры

Альбутерол

Бронходилатация

Ипратропий

Бронходилатация

Сердечно-сосудистые препараты

Ангиотензин II

блокаторы рецепторов

Пониженное артериальное давление

Дилтиазем

Сильный антигипертензивный эффект

Эналаприл

Сильный антигипертензивный эффект

Фелодипин

Антигипертензивный эффект

Изопротеренол

Учащение пульса

Увеличение фракции выброса

Венодилатация

Нитроглицерин

Венодилатация

Норадреналин

Острая вазоконстрикция

Фенилэфрин

Острая веноконстрикция

Сильный гипертензивный эффект

Празозин

Сильный антигипертензивный эффект

Пропранолол (и другие бета-блокаторы)

Урежение числа сердечных сокращений

Верапамил

Сильный антигипертензивный эффект, замедление внутрисердечной проводимости

Диуретики

Буметанид

Усиление мочевыделения и экскреции натрия

Фуросемид

Снижение восприимчивости к диуретику

Пероральные гипогликемические препараты

Глибенкламид*

Постоянный гипогликемический эффект

Употребление психотропных препаратов

Диазепам

Седация

Дифенгидрамин

Нарушение психомоторных функций

Галоперидол

Сильный седативный эффект

Мидазолам

Активность на электроэнцефалограмме (ЭЭГ)

Седация

Темазепам

Осаночное колебание

Психомоторный эффект

Седация

Тиопентал

Анестезия

Триазолам

Седация

Другие

Атропин

Замедленная эвакуация из желудка

Леводопа

Побочные эффекты

Метоклопрамид

Седация

= неизменен; = увеличен; = уменьшен.

*Пожилые люди особенно восприимчивы к гипогликемическому действию препаратов, снижающих уровень глюкозы. Гипогликемия может быть довольно проблематичной для диагностирования в случае пожилых пациентов.

Adapted and updated from Cusack BJ, Vestal RE: Clinical pharmacology: Special considerations in the elderly. В Practice of Geriatric Medicine, edited by E Calkins, PJ Davis, and AB Ford. Дэвис и А.Б.Форд, Филадельфия, ВБ Сондерс Кампани, 1986, стр. 115-136; использовано с разрешения.

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