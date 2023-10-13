Влияние возраста на метаболизм * и элиминацию некоторых лекарств
Класс или категория
Сниженный метаболизм печени
Сниженная почечная элиминация
Анальгетики и противовоспалительные препараты
Диклофенак
Ибупрофен. Ацетаминофен, как правило, предпочтительнее, т.к.
Петидин (в РФ не зарегистрирован)
Морфин
Напроксен
Петидин (в РФ не зарегистрирован)
Морфин
Оксикодон
Противодиабетические препараты
—
Алоглиптин
Канаглифлозин
Хлорпропамид (в РФ не зарегистрирован)
Дапаглифлозин
Эмпаглифлозин
Эртуглифлозин
Эксенатид
Глимепирид
Глибурид
Ликсисенатид
Метформин
Саксаглиптин
Ситаглиптин
Антимикробные агенты
—
Амикацин
Ципрофлоксацин
Гентамицин
Левофлоксацин
Нитрофурантоин
Стрептомицин
Тобрамицин
Триметоприм
Сердечно-сосудистые препараты
Амлодипин
Дилтиазем
Лидокаин†
Нифедипин
Пропранолол
Хинидин
Верапамил
Варфарин
N-Ацетилпрокаинамид
Апиксабан
Каптоприл
Дабигатран
Дигоксин
Дофетилид
Эдоксабан
Эналаприл
Эноксапарин
Гепарин
Лизиноприл
Прокаинамид
Хинаприл
Pивароксабан
Диуретики
—
Амилорид
Фуросемид
Гидрохлоротиазид
Спиронолактон
Триамтерен
Употребление психотропных препаратов
Алпразолам†
Хлордиазепоксид
Дезипрамин† (в РФ не зарегистрирован)
Диазепам
Имипрамин
Нортриптилин (в РФ не зарегистрирован)
Тразодон
Триазолам†
Брекспипразол
Луразидон
Палиперидон
Рисперидон
Другие‡
Циметидин
Леводопа
Теофиллин
Аллопуринол
Амантадин
Циметидин
Фамотидин
Габапентин
Литий
Метоклопрамид
Осельтамивир
Ранитидин
*При старении влияние препарата на метаболизм в печени остается спорным, в перечислении указываются результаты, о которых было заявлено в большинстве исследований.
†Эффект наблюдается у мужчин, но не у женщин.
‡ Перечисленные препараты являются только примерами, а не исчерпывающим списком.