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Вирусный гепатит

Основные синдромы

Распространенность

Специфическая терапия

Специфическая профилактика*

Гепатит А (острый)

Широко распространён, часто эндемичен

Нет

Иммуноглобулин, вакцина

Гепатит B (острый и хронический)

Широкое распространение

Интерферон, другие противовирусные средства, в том числе нуклеозидные аналоги (например, энтекавир) и нуклеотидные аналоги (например, тенофовира дизопроксил фумарат)

Скрининг на выявление поверхностного антигена к гепатиту В

Вакцина, иммуноглобулин против гепатита В(HBIG)

Гепатит С (острый и хронический)

Широкое распространение

Интерферон, рибавирин, противовирусные средства прямого действия (например, ингибиторы протеазы, ингибиторы нуклеотидных аналогов, ингибиторы неструктурного белка 5A [NS5A])

Скрининг на выявление гепатита С

Гепатит D (дельта)

Эндемические очаги в некоторых странах

Группа риска – люди, употребляющие парентеральные препараты

Может произойти инфицирование только при наличии гепатита В

Интерферон

Нет

Гепатит E

Вспышки

Генотипы 1 и 2: Развивающиеся страны

Генотипы 3 и 4: Европа; передается при употреблении в пищу свинины с недостаточной кулинарной обработкой

Тяжёлое течение во время беременности

Нет

Вакцина (не доступна в продаже в США)

*Также рекомендуются неспецифические меры предосторожности (например, избегание жидкостей инфицированных пациентов, асептики, обычные меры гигиены).

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