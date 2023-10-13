Вирусный гепатит
Основные синдромы
Распространенность
Специфическая терапия
Специфическая профилактика*
Гепатит А (острый)
Широко распространён, часто эндемичен
Нет
Иммуноглобулин, вакцина
Гепатит B (острый и хронический)
Широкое распространение
Интерферон, другие противовирусные средства, в том числе нуклеозидные аналоги (например, энтекавир) и нуклеотидные аналоги (например, тенофовира дизопроксил фумарат)
Скрининг на выявление поверхностного антигена к гепатиту В
Вакцина, иммуноглобулин против гепатита В(HBIG)
Гепатит С (острый и хронический)
Широкое распространение
Интерферон, рибавирин, противовирусные средства прямого действия (например, ингибиторы протеазы, ингибиторы нуклеотидных аналогов, ингибиторы неструктурного белка 5A [NS5A])
Скрининг на выявление гепатита С
Гепатит D (дельта)
Эндемические очаги в некоторых странах
Группа риска – люди, употребляющие парентеральные препараты
Может произойти инфицирование только при наличии гепатита В
Интерферон
Нет
Вспышки
Генотипы 1 и 2: Развивающиеся страны
Генотипы 3 и 4: Европа; передается при употреблении в пищу свинины с недостаточной кулинарной обработкой
Тяжёлое течение во время беременности
Нет
Вакцина (не доступна в продаже в США)
*Также рекомендуются неспецифические меры предосторожности (например, избегание жидкостей инфицированных пациентов, асептики, обычные меры гигиены).