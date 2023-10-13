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Визуализирующие методы при диагностике стеноза или окклюзии почечных артерий

Метод

Преимущества

Недостатки

КТ ангиография

Неинвазивен

Быстрый

Повсеместно доступен

Требует внутривенного введения йодистого контрастного препарата, который может быть нефротоксичным

Магнитно-резонансная ангиография

Высокоточен

Неинвазивен

Метод безопасен у пациентов со скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) > 60 мл/минута; можно применять при СКФ в пределах от 30 до 60 мл/минута

Требует использования контраста на основе гадолиния, который увеличивает риск развития нефрогенного системного фиброза

Допплеровская ультрасонография

Неинвазивен

Предоставляет информацию о функции почек

Операторозависим, требует временных затрат и доступен не везде; ограниченная информативность у тучных больных

Радиоизотопное исследование почек

Неинвазивен

Визуализирует почечный кровоток

Более точен при одностороннем, чем при двустороннем стенозе; более точен при использовании каптоприла; как минимум 10% ложноположительных и ложноотрицательных результатов, даже при использовании каптоприла

Как правило, не используется в качестве первоначального метода исследования

Артериография

"Золотой стандарт" диагностики

Предоставляет подробную анатомическую информацию для хирургических и интервенционных вмешательств

Инвазивен

Риск атеросклеротической тромбоэмболии (вследствиве канюляции артерии) и контраст-индуцированной нефропатии

Цифровая субтракционная ангиография

Связан с использованием меньшего количества йодистого контрастного препарата, чем артериография

Инвазивен

Требует применения йодистого контраста, но в меньших количествах, чем при артериографии

Ангиография с использованием двуоокиси углерода

Нет необходимости в контрастном веществе

Относительно малодоступен

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