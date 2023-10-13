Визуализирующие методы при диагностике стеноза или окклюзии почечных артерий
Метод
Преимущества
Недостатки
Неинвазивен
Быстрый
Повсеместно доступен
Требует внутривенного введения йодистого контрастного препарата, который может быть нефротоксичным
Высокоточен
Неинвазивен
Метод безопасен у пациентов со скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) > 60 мл/минута; можно применять при СКФ в пределах от 30 до 60 мл/минута
Требует использования контраста на основе гадолиния, который увеличивает риск развития нефрогенного системного фиброза
Неинвазивен
Предоставляет информацию о функции почек
Операторозависим, требует временных затрат и доступен не везде; ограниченная информативность у тучных больных
Радиоизотопное исследование почек
Неинвазивен
Визуализирует почечный кровоток
Более точен при одностороннем, чем при двустороннем стенозе; более точен при использовании каптоприла; как минимум 10% ложноположительных и ложноотрицательных результатов, даже при использовании каптоприла
Как правило, не используется в качестве первоначального метода исследования
Артериография
"Золотой стандарт" диагностики
Предоставляет подробную анатомическую информацию для хирургических и интервенционных вмешательств
Инвазивен
Риск атеросклеротической тромбоэмболии (вследствиве канюляции артерии) и контраст-индуцированной нефропатии
Связан с использованием меньшего количества йодистого контрастного препарата, чем артериография
Инвазивен
Требует применения йодистого контраста, но в меньших количествах, чем при артериографии
Ангиография с использованием двуоокиси углерода
Нет необходимости в контрастном веществе
Относительно малодоступен